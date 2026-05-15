मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपराध के खिलाफ चलाया ऑपरेशन, 4 घंटे में 4 एनकाउंटर, इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार
Muzaffarnagar News In Hindi: मुजफ्फरनगर की अलग-अलग थाना पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने गुरुवार देर रात अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है. पुलिस टीम ने महज 4 घंटे के भीतर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 4 मुठभेड़ों को अंजाम दिया. इन मुठभेड़ों में 20 हजार के इनामी बदमाश समेत 6 अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए है. पुलिस ने अपराधियों के कब्जे से अवैध हथियार, वाहन और लाखों रुपये का चोरी का सामान बरामद किया है.
दरअसल, बुढ़ाना कोतवाली, नगर कोतवाली, नई मंडी और शाहपुर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस की बदमाशों से आमने-सामने की मुठभेड़ हुई. पुलिस के मुताबिक, सभी आरोपी अलग-अलग आपराधिक मामलों में वांछित थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर रहे थे.
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मुठभेड़ में 20 हजार का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार
इस कार्रवाई में नगर कोतवाली पुलिस ने 20 हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर नितिन उर्फ हरिओम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. वहीं बुढ़ाना क्षेत्र में सोनू उर्फ भूरा और मोबीन को पुलिस ने दबोचा. नई मंडी क्षेत्र में नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर भगाने और धर्म परिवर्तन के आरोप में वांछित मोनू उर्फ शाहरुख भी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ.
चोरी का सामान बरामद
इसके अलावा शाहपुर थाना क्षेत्र में अंतरराज्यीय चोर गिरोह के दो सदस्य इसरार और जफर पुलिस कार्रवाई में घायल हो गए. पुलिस ने सभी घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं, मौके से 6 अवैध तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस, एक महिंद्रा एक्सयूवी, एक टेंपो और लाखों रुपये कीमत का चोरी का सामान बरामद किया गया है.
पुलिस कर रही आगे की कार्रवाई
एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि कार्रवाई में 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं. जिनमें से चार बदमाश मेरठ के रहने वाले हैं. एक बदमाश का गाजियाबाद का रहने वाला है. जबकि एक अन्य बदमाश नई मंडी मुजफ्फरनगर क्षेत्र का रहने वाला है. सभी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 6 तमंचे, बाइक, एक्सयूवी, गाड़ी, टेंपो और ढाई कुंतल जस्ता और लगभग 200000 रुपये बरामद किए गए हैं.
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Source: IOCL