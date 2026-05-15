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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडश्रावस्ती में महिला ने लगाया दुष्कर्म और धर्मांतरण के दबाव का आरोप, एसपी से लगाई न्याय की गुहार

श्रावस्ती में महिला ने लगाया दुष्कर्म और धर्मांतरण के दबाव का आरोप, एसपी से लगाई न्याय की गुहार

पीड़िता और उसके पति ने आरोप लगाया है कि मामले की शिकायत मल्हीपुर थाने में की गई, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद दोनों ने श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी से मिलकर कार्रवाई की मांग की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 15 May 2026 05:55 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. मल्हीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि इरफान नाम के युवक ने पहले उसे प्रेमजाल में फंसाया, फिर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा. पीड़िता का आरोप है कि अब उस पर धर्म परिवर्तन कर आरोपी के साथ जाने का दबाव बनाया जा रहा है.

मामला मल्हीपुर थाना क्षेत्र के मल्हीपुर चौराहे का बताया जा रहा है. यहां जूस और लस्सी की दुकान चलाने वाले अर्जुन गुप्ता की पत्नी प्रियंका गुप्ता ने आरोप लगाया है कि इरफान नाम के युवक ने उसके अकेलेपन और मजबूरी का फायदा उठाया. आरोप के मुताबिक जब उसका पति काम पर रहता था, तब आरोपी घर पहुंचता था और नशीला पदार्थ खिलाकर महीनों तक उसका शोषण करता रहा. पीड़िता का दावा है कि आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली थी.

महिला ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में रुबीना नाम की एक महिला भी आरोपी का साथ दे रही थी. पीड़िता के अनुसार जब वह गर्भवती हुई तो दोनों ने मिलकर उसे जबरन नशीली दवाएं खिलाकर गर्भपात करा दिया.

पीड़िता का कहना है कि अब आरोपी उस पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है. आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा है.

पीड़िता और उसके पति ने आरोप लगाया है कि मामले की शिकायत मल्हीपुर थाने में की गई, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद दोनों ने श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी से मिलकर कार्रवाई की मांग की है.

पीड़िता के पति अर्जुन गुप्ता का आरोप है कि आरोपी इरफान ने उनकी पत्नी को बहला-फुसलाकर फंसाया और ब्लैकमेल कर लंबे समय तक उसका शोषण किया. उन्होंने आरोप लगाया कि गर्भपात भी जबरन कराया गया और अब परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं.

वहीं पीड़िता प्रियंका गुप्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पहले प्रेम का नाटक किया, फिर वीडियो बनाकर उसे धमकाया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा. महिला ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है.

फिलहाल पुलिस अधिकारियों की ओर से मामले में जांच की बात कही जा रही है.

Published at : 15 May 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police CRIME NEWS
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