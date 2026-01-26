पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से बेरहम पिटाई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक दबंग युवक दूसरे युवक पर डंडे से ताबड़तोड़ वार करता दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने केवल 9 सेकंड में पीड़ित पर 8 बेरहम प्रहार किए. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया.

दरअसल, यह घटना थाना तितावी क्षेत्र के गांव बुढ़िना कला की है. यहां रविवार को विनीत नामक युवक ने अपने ही गांव के युवक राहुल की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी. मारपीट की यह पूरी घटना मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी.

शराब पीने के बाद हुआ दोनों में विवाद

वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने पीड़ित राहुल की शिकायत पर आरोपी विनीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार, आरोपी विनीत और पीड़ित राहुल आपस में दोस्त हैं. दोनों ने शराब का सेवन किया था, जिसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में आकर विनीत ने राहुल पर डंडे से हमला कर दिया.

पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार

इस घटना के बाबत यतेंद्र नागर सीओ फुगाना ने बताया कि सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच की गई. जांच में यह वीडियो थाना तितावी क्षेत्र के गांव बुढ़िना कला का पाया गया. आरोपी विनीत पुत्र किरण पाल द्वारा मारपीट की पुष्टि हुई है. आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है. वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. आगे साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: अखिलेश यादव और CM योगी के बीच शिक्षा व्यवस्था पर जुबानी जंग, केशव प्रसाद मौर्य ने साधी चुप्पी