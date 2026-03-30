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उत्तराखंड की विश्वप्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने अपनी कमर कस ली है. सोमवार को हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित एआरटीओ कार्यालय में परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रदीप बत्रा ने 'ग्रीन कार्ड' प्रणाली का विधिवत उद्घाटन किया. इस दौरान मंत्री ने पोर्टल के माध्यम से प्रदेश का पहला ग्रीन कार्ड अप्रूव कर वाहन चालक को सौंपा.

उद्घाटन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना है. उन्होंने बताया कि ग्रीन कार्ड प्रणाली के जरिए चारधाम रूट पर चलने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों की तकनीकी फिटनेस की गहन जांच की जाएगी. यह डिजिटल व्यवस्था न केवल पारदर्शिता लाएगी, बल्कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वाहन और उसके मालिक की सटीक जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगी.

इन केंद्रों पर मिलेगी सुविधा

प्रशासनिक सुविधा के लिए देहरादून संभाग के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण केंद्रों पर ग्रीन कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है.

हरिद्वार, ऋषिकेश और विकासनगर कार्यालय.

रुड़की कार्यालय (16 अप्रैल से यह सुविधा नरसन चेकपोस्ट पर उपलब्ध होगी).

आशारोड़ी (देहरादून), टिहरी और उत्तरकाशी के साथ-साथ प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालय.

कैसे करें आवेदन?

वाहन स्वामी अब घर बैठे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.greencard.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर सकते हैं. आवेदन के बाद नजदीकी परिवहन कार्यालय में वाहन का तकनीकी निरीक्षण (Physical Inspection) अनिवार्य होगा, जिसके सफल होने पर ही ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा.

तकनीकी टीम की सराहना

कार्यक्रम के दौरान पोर्टल को प्रभावी और यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए एनआईसी उत्तराखंड के वरिष्ठ निदेशक हिमांशु कुमार और संयुक्त निदेशक रमन पुंडीर के प्रयासों की विशेष सराहना की गई. कार्यक्रम का सफल आयोजन आरटीओ (प्रशासन) देहरादून संभाग और चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी संदीप सैनी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ. कार्यक्रम में अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह, संयुक्त परिवहन आयुक्त राजीव मेहरा समेत एआरटीओ हरिद्वार निखिल शर्मा, एआरटीओ नेहा झा और रुड़की के एआरटीओ जितेंद्र चंद व कृष्ण पलारिया सहित विभाग के तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहे.

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यात्रा के दौरान बिना वैध ग्रीन कार्ड के किसी भी व्यावसायिक वाहन को रूट पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो.