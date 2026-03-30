संगीत सोम का सपा पर तीखा हमला, PDA को लेकर दिया विवादित बयान, अखिलेश यादव पर साधा निशाना

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उत्तर प्रदेश के मेरठ सरधना विधानसभा क्षेत्र में भगवानपुर गांव में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में आयोजित दलित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सपा का PDA अब बदल चुका है. उनके मुताबिक अब उसमें केवल A से अखिलेश, A से अतीक, A से आतंकवाद, A से अपराध हैं.

सभा में मौजूद लोगों के बीच बोलते हुए उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी सीधा हमला किया. सोम ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के समय मायावती की हत्या करवाने की कोशिश की गई थी. ये बयान उन्होंने मायावती से जुड़े पुराने विवाद का हवाला देते हुए दिया.

फिल्म धुरंधर का किया जिक्र

संगीत सोम ने फिल्म धुरंधर का जिक्र करते हुए कहा और लोगों से पूछा कि क्या आपने धुरंधर फिल्म देखी है ? उन्होंने सभा में मौजूद लोगों को कहा कि आप धुरंधर फिल्म देखी क्योंकि धुरंधर फिल्म समाज को एक नई दिशा प्रदान करती है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से फिल्म धुरंधर में धुरंधरों ने पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों का सफाया किया.

इस तरीके से वह चाहते हैं कि भारत में भी घर-घर में धुरंधर हो जो जाकर आतंकवादियों अपराधियों और गुंडो को घर में घुसकर उनको करने का ठोकने का काम करेगा. उन्होंने कहा कि धुरंधर देखकर एक बात तो पता चली है कि प्रदेश में और देश में जितने भी मुस्लिम माफिया और मुस्लिम नेता है उन सब का बाप पाकिस्तान है.

खुद जनाधार वाला नेता बताया

अपने भाषण के अंत में संगीत सोम ने खुद को मजबूत जनाधार वाला नेता बताते हुए कहा कि वो 100 विधायकों के बराबर थे 100 विधायकों के बराबर हैं और 100 विधायकों के बराबर रहेंगे. यहां बता दें कि संगीत सोम अक्सर विवादित बयान देकर चर्चा में रहते हैं. विपक्ष खासकर सपा पर उनकी टिप्पणियां कभी=कभार ज्यादा तीखी हो जाती हैं.