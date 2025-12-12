हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर: मस्जिद के मुअज्जिन ने दी पुलिसकर्मी को गर्दन काटने की धमकी, FIR दर्ज

मुजफ्फरनगर: मस्जिद के मुअज्जिन ने दी पुलिसकर्मी को गर्दन काटने की धमकी, FIR दर्ज

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में मस्जिद के मुअज्जिन इरफान ने पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया. पहले इरफान ने दरोगा पर बदसलूकी का आरोप लगाया था.

By : अभिषेक चौधरी | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 12 Dec 2025 11:27 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक मस्जिद के मुअज्जिन द्वारा पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी देने का मामला तूल पकड़ गया है. धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुअज्जिन मोहम्मद इरफान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मदीना चौक स्थित मदीना मस्जिद की है. मुअज्जिन मोहम्मद इरफान ने दो दिन पहले कच्ची सड़क चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी पर बदसलूकी और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया था. इरफान का कहना था कि अज़ान के दौरान तेज आवाज को लेकर दरोगा ने उनके साथ यह व्यवहार किया.

इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर दरोगा इरफान को मस्जिद से खींचकर धक्का-मुक्की करते दिखाई दे रहे थे. इसके विरोध में गुरुवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी मुजफ्फरनगर को ज्ञापन सौंपकर पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी.

धमकी भरे वीडियो ने दिया नया मोड़

पुलिस अभी आरोपों की जांच कर ही रही थी कि तभी एक और वीडियो सामने आया, जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया. नए वायरल वीडियो में मुअज्जिन मोहम्मद इरफान जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान अपनी आपबीती सुना रहे थे. इसी दौरान उन्होंने चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी की 'गर्दन काटने' की धमकी दे डाली. यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. धमकी को गंभीर अपराध मानते हुए पुलिस ने तत्काल वीडियो की जांच की और मुअज्जिन मोहम्मद इरफान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.

पुलिस ने तत्काल दर्ज किया मुकदमा

इस पूरे प्रकरण पर जानकारी देते हुए सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया, "एक्स (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से मुजफ्फरनगर पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी देता हुआ नज़र आ रहा है. वीडियो की सत्यता और परिस्थितियों की जांच के बाद सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है."

सीओ मिश्रा ने आगे बताया कि अज़ान की आवाज़ को लेकर पहले जो निर्देश दिए गए थे, वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप थे. उन्होंने कहा कि पुलिस पर लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और फिलहाल वे निराधार प्रतीत हो रहे हैं. उन्होंने कहा "लेकिन धमकी देना गंभीर अपराध है, इसलिए आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है." 

और पढ़ें
Published at : 12 Dec 2025 11:24 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कर्नाटक को यूपी वाले रास्ते पर...', गृहमंत्री जी परमेश्वर के बुलडोजर एक्शन वाले बयान पर क्या बोले पी चिदंबरम?
'कर्नाटक को यूपी वाले रास्ते पर...', गृहमंत्री जी परमेश्वर के बुलडोजर एक्शन वाले बयान पर क्या बोले पी चिदंबरम?
दिल्ली NCR
दिल्ली के कालकाजी में तीन लोगों ने की आत्महत्या, घर में पंखे से लटके मिले शव
दिल्ली के कालकाजी में तीन लोगों ने की आत्महत्या, घर में पंखे से लटके मिले शव
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
बॉलीवुड
जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल
जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल
Advertisement

वीडियोज

UP News: कफ सिरप केस में ED का एक्शन, Lucknow से लेकर बनारस तक छापा | CM Yogi | UP Police
UP BJP New President: अध्यक्ष एक खोज...बीजेपी का नया 'चौधरी', कितना उप'योगी' ? | Janhit With Chitra
Bharat ki Baat: BJP अध्यक्ष से 'अखिलेश फैक्टर' वाला टारगेट? | UP President | 2027 Election
Sandeep Chaudhary: UP BJP की किसको कमान...सवर्ण या OBC कप्तान? | UP BJP New President | CM Yogi
Mahadangal: दीदी की चुनौती, कबूल करेंगे योगी? | Mamata Banerjee | CM Yogi | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कर्नाटक को यूपी वाले रास्ते पर...', गृहमंत्री जी परमेश्वर के बुलडोजर एक्शन वाले बयान पर क्या बोले पी चिदंबरम?
'कर्नाटक को यूपी वाले रास्ते पर...', गृहमंत्री जी परमेश्वर के बुलडोजर एक्शन वाले बयान पर क्या बोले पी चिदंबरम?
दिल्ली NCR
दिल्ली के कालकाजी में तीन लोगों ने की आत्महत्या, घर में पंखे से लटके मिले शव
दिल्ली के कालकाजी में तीन लोगों ने की आत्महत्या, घर में पंखे से लटके मिले शव
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
बॉलीवुड
जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल
जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल
क्रिकेट
शुभमन गिल को टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं? ये क्या कह गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा; जानें क्या बोले
शुभमन गिल को टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं? ये क्या कह गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा; जानें क्या बोले
हेल्थ
सुबह उठते ही सिर में होता है तेज दर्द, एक्सपर्ट से जानें इसका कारण
सुबह उठते ही सिर में होता है तेज दर्द, एक्सपर्ट से जानें इसका कारण
यूटिलिटी
फर्जीवाड़ा कर तो नहीं लिया लाडकी बहिन योजना का लाभ, वापस करना पड़ेगा पैसा; कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं?
फर्जीवाड़ा कर तो नहीं लिया लाडकी बहिन योजना का लाभ, वापस करना पड़ेगा पैसा; कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं?
शिक्षा
BCCI का अंपायर बनने के लिए कौन-सा कोर्स जरूरी, कम से कम कितनी मिलती है सैलरी?
BCCI का अंपायर बनने के लिए कौन-सा कोर्स जरूरी, कम से कम कितनी मिलती है सैलरी?
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget