उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और इसका आधिकारिक ऐलान 14 दिसंबर को होगा. पार्टी में यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अध्यक्ष के नेतृत्व में 2027 के विधानसभा चुनावों की रणनीति तय होगी. लखनऊ में होने वाली यह प्रक्रिया संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की राजनीतिक दिशा दोनों के लिए अहम मानी जा रही है.

दूसरे दिन यानी 13 दिसंबर को दोपहर 2 से 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे. इसके बाद 3 से 4 बजे तक स्क्रूटनी होगी और 4 से 5 बजे तक नामांकन वापसी का समय निर्धारित है. अंतिम दिन 14 दिसंबर दोपहर 1 बजे नए प्रदेश अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा की जाएगी. यदि आवश्यक हुआ तो इसी दिन मतदान भी कराया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचेंगे.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी समय सारिणी

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की समय सारिणी के अनुसार प्रांतीय परिषद के सदस्यों की सूची जारी कर दी गई है. यही सदस्य आवश्यकता पड़ने पर नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए मतदान करेंगे. यदि चुनाव में केवल एक ही उम्मीदवार होता है, तो इसी सूची में शामिल 10 सदस्य उसके प्रस्तावक बनेंगे, जिसके बाद निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया पूरी होगी.

इन नामों पर चर्चाएं तेज

चुनाव में प्रांतीय परिषद के लगभग 400 सदस्य वोट डालेंगे, जिन्हें विशेष रूप से बुलाया गया है. पार्टी ने सांसदों, विधायकों और तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया है ताकि नए संगठन प्रमुख की घोषणा व्यापक सहमति और रणनीतिक मजबूती के साथ की जा सके. माना जा रहा है कि 2027 के बड़े चुनावी लक्ष्य को देखते हुए पार्टी ऐसा चेहरा चुनना चाहती है जो संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर सके. इस बीच अटकलें तेज हैं कि इस बार पिछड़े वर्ग या दलित समुदाय से किसी अनुभवी नेता पर दांव लगाया जा सकता है. संभावित नामों में स्वतंत्रदेव सिंह, सोनकर, पंकज चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य जैसे कई बड़े नेताओं की चर्चा है.