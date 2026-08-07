मुजफ्फरनगर: कांवड़ सेवा में जुटे मंत्री कपिल देव अग्रवाल, बोले- 'शिवभक्तों की...'

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का अलग अंदाज देखने को मिला. गुरुवार देर रात वह एक कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा करते हुए उनके पैरों पर मलहम-पट्टी की, भोजन परोसा और भक्ति गीतों पर श्रद्धालुओं के साथ जमकर नृत्य भी किया. इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए एक विवादित बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी.

मुजफ्फरनगर के एक कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सबसे पहले शिवभक्त कांवड़ियों का स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने थकान से परेशान श्रद्धालुओं के पैरों पर मलहम-पट्टी की, उनका हालचाल जाना और अपने हाथों से भोजन परोसकर सेवा भाव का परिचय दिया. शिविर में मौजूद श्रद्धालुओं ने मंत्री के इस अंदाज की सराहना की.

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भक्ति के माहौल में नजर आए

सेवा के साथ-साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल भक्ति के माहौल में पूरी तरह रंगे नजर आए. उन्होंने शिव भजनों पर कांवड़ियों के साथ नृत्य किया और कहा कि शिवभक्तों की सेवा करना भगवान भोलेनाथ की सेवा के समान है. उन्होंने कांवड़ यात्रा में सेवा दे रहे प्रशासन, पुलिस, सफाईकर्मियों, सामाजिक संगठनों और सेवा शिविर संचालकों के प्रयासों की भी प्रशंसा की.

मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे

इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र पूरा होने के बाद सारे कांवड़ शिविरों में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेकर सकौती तक भृमण चल रहा है. मुख्यमंत्री लगातार प्रतिदिन मॉनिटरिंग करके कांवड़ की व्यवस्थाओं की बातचीत करते हैं. अधिकारियों को निर्देश देते हैं.

यहां बता दें कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के लिए विशेष इंतजाम किया गया है, कई हजार पुलिस कर्मी अलग-अलग पॉइंट पर तैनात हैं. इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन से पूरे कांवड़ पथ की निगरानी की जा रही है. एसएसपी संजय वर्मा और डीएम लगातार कांवड़ शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को चेक कर रहे हैं.

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