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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडखर्च का हिसाब नहीं, 1452 नेताओं पर 3 साल का बैन, EC का बड़ा एक्शन

खर्च का हिसाब नहीं, 1452 नेताओं पर 3 साल का बैन, EC का बड़ा एक्शन

Uttarakhand News In Hindi: उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ चुके 1452 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें साल तक उम्मीदवार बनने से अयोग्य घोषित किया है.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 07 Aug 2026 03:07 PM (IST)
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उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ चुके 1452 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. आयोग ने चुनाव खर्च का विवरण जमा नहीं करने पर इन सभी को तीन साल तक किसी भी चुनाव में उम्मीदवार बनने से अयोग्य घोषित कर दिया है. आयोग के मुताबिक कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद संबंधित लोगों ने खर्च का ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया.

पंचायत चुनाव के बाद मांगा गया था खर्च का हिसाब

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पिछले वर्ष हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद सभी प्रत्याशियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनावी व्यय का विवरण जमा करने को कहा गया था. इसके लिए बार-बार नोटिस भी भेजे गए, लेकिन 1452 प्रत्याशियों ने जवाब नहीं दिया. इसके बाद आयोग ने नियमों के तहत यह कार्रवाई की. आयोग के आंकड़ों के अनुसार कार्रवाई की जद में आए लोगों में चमोली जिले के 826 और बागेश्वर जिले के 626 प्रत्याशी शामिल हैं. इन्हें अगले तीन वर्षों तक चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी.

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60 हजार से ज्यादा लोगों ने भरा था नामांकन

पिछले साल हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रदेशभर में 60 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल किया था. हालांकि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद मुख्य मुकाबला करीब 32,580 प्रत्याशियों के बीच हुआ था.

नियमों का पालन नहीं करने पर हुई कार्रवाई

राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च का विवरण देना अनिवार्य है. निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने और नोटिसों का जवाब न देने के कारण संबंधित प्रत्याशियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 07 Aug 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Politics UTTARAKHAND NEWS
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