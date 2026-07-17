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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून: डेंगू के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर, 40 अस्पतालों में 831 बेड रिजर्व

देहरादून: डेंगू के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर, 40 अस्पतालों में 831 बेड रिजर्व

Dehradun News In Hindi: देहरादून में मानसून के साथ डेंगू का खतरा बढ़ गया है. स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए जिले के 40 सरकारी और निजी अस्पतालों में 831 बेड आरक्षित किए हैं.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 17 Jul 2026 09:41 PM (IST)
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मानसून के साथ डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए देहरादून का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. जिले में डेंगू के संभावित मरीजों के इलाज के लिए 40 सरकारी और निजी अस्पतालों में कुल 831 बेड आरक्षित किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि सामान्य मरीजों से लेकर गंभीर स्थिति में पहुंचने वाले रोगियों तक के उपचार के लिए अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को पर्याप्त दवाएं, जांच किट, प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ और जरूरी चिकित्सा संसाधन उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अस्पतालों से डेंगू के संदिग्ध और पुष्ट मामलों की नियमित रिपोर्ट भी मांगी जाएगी, ताकि किसी क्षेत्र में अचानक मामले बढ़ने पर तत्काल कदम उठाए जा सकें.

सरकारी और निजी अस्पतालों में रिजर्व किए गए बेड

स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 40 अस्पतालों को डेंगू उपचार व्यवस्था से जोड़ा है. इन अस्पतालों में कुल 831 बेड डेंगू मरीजों के लिए चिन्हित किए गए हैं. जरूरत पड़ने पर बेड की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी रखी गई है.

अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि डेंगू के लक्षण वाले मरीजों की समय पर जांच की जाए और रिपोर्ट आने में देरी के कारण इलाज प्रभावित न हो. गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू, ऑक्सीजन और अन्य जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है.

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डेंगू की जांच और उपचार की व्यवस्था पर जोर

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार डेंगू के मामलों में समय पर जांच और लगातार चिकित्सकीय निगरानी सबसे महत्वपूर्ण है. सभी अस्पतालों को मरीजों की प्लेटलेट संख्या, रक्तचाप और शरीर में पानी की कमी की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल प्लेटलेट की संख्या कम होने के आधार पर घबराने की जरूरत नहीं है. मरीज की संपूर्ण स्थिति का आकलन डॉक्टरों द्वारा किया जाना जरूरी है. लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाएं लेने और अनावश्यक रूप से प्लेटलेट चढ़ाने की मांग नहीं करने की अपील की गई है.

लार्वा सर्वे और फॉगिंग अभियान तेज

डेंगू से मुकाबले के लिए केवल अस्पतालों की तैयारी पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और संबंधित विभागों की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में लार्वा सर्वे कर रही हैं.

घरों, दुकानों, निर्माण स्थलों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर जमा पानी की जांच की जा रही है. जहां मच्छरों का लार्वा पाया जा रहा है, वहां एंटी लार्वा दवा का छिड़काव किया जा रहा है. संवेदनशील क्षेत्रों में फॉगिंग कराने की योजना भी बनाई गई है.

पुराने हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी

जिन क्षेत्रों में पिछले वर्षों में डेंगू के अधिक मामले सामने आए थे, वहां स्वास्थ्य विभाग ने विशेष निगरानी शुरू कर दी है. इन इलाकों में घर-घर सर्वे, जागरूकता अभियान और मच्छरों के लार्वा की जांच को प्राथमिकता दी जा रही है.

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि किसी क्षेत्र में मरीज सामने आने के बाद कार्रवाई शुरू करने के बजाय पहले से रोकथाम करना अधिक प्रभावी है. इसी कारण स्थानीय निकायों को नालियों की सफाई, कूड़ा निस्तारण और पानी जमा होने वाले स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं.

साफ पानी में पनपता है डेंगू का मच्छर

डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर आमतौर पर घरों और आसपास जमा साफ पानी में पनपता है. कूलर, फूलदान, गमले, पुराने टायर, खुले बर्तन, छत पर रखी टंकियां और फ्रिज की ट्रे इसके प्रजनन के प्रमुख स्थान बन सकते हैं.

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन घर और आसपास जमा पानी की जांच जरूर करें. कूलर का पानी बदलते समय उसे अच्छी तरह साफ करें और पानी की टंकियों को ढककर रखें.

इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें

तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, शरीर पर लाल चकत्ते और अत्यधिक कमजोरी डेंगू के संभावित लक्षण हो सकते हैं. ऐसे लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को बिना सलाह के दर्द निवारक दवाएं लेने से बचने को कहा है. कुछ दवाएं डेंगू के मरीजों में रक्तस्राव का खतरा बढ़ा सकती हैं, इसलिए चिकित्सकीय परामर्श जरूरी है.

विभाग ने लोगों से मांगा सहयोग

अधिकारियों का कहना है कि डेंगू पर नियंत्रण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है. लोगों को भी अपने घरों और आसपास सफाई रखनी होगी और पानी जमा नहीं होने देना होगा. पूरे बाजू के कपड़े पहनने, मच्छरदानी का इस्तेमाल करने और मच्छररोधी उपाय अपनाने की सलाह दी गई है.

स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जिले में डेंगू की स्थिति की लगातार समीक्षा की जाएगी. मरीजों की संख्या बढ़ने पर अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, मेडिकल स्टाफ और जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. प्रशासन का दावा है कि संभावित डेंगू सीजन से निपटने के लिए देहरादून में सभी जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 17 Jul 2026 09:38 PM (IST)
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