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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVIDEO: सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना कुर्ता दिखाकर कहा, 'भगवा से नफरत करती थी सपा- कांग्रेस'

VIDEO: सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना कुर्ता दिखाकर कहा, 'भगवा से नफरत करती थी सपा- कांग्रेस'

Yogi Adityanath News: गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 868 करोड़ रुपये की 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया. वहीं कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला बोला.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 17 Jul 2026 09:51 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में 868 करोड़ रुपये की 90 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जिन दलों ने कभी कांवड़ यात्रा, रामनवमी, जन्माष्टमी और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाने की कोशिश की, उनके मुंह से आज आस्था की बात हास्यास्पद लगती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षा और सम्मान दिया, जबकि विपक्ष ने इसे रोकने का प्रयास किया था. साथ ही उन्होंने गाजियाबाद में हुए विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में हुए बदलावों को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया.

सीएम ने 2017 में कांवड़ यात्रा की बैठक का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पुराने शासनादेश में था कि कांवड़ यात्रा से दंगे हो सकते हैं, इसलिए इसे रोका जाना चाहिए. अगर कुछ लोग यह यात्रा निकालते हैं तो उन्हें घंट-घड़ियाल, शंख आदि बजाने से रोका जाना चाहिए. मैंने अधिकारियों से इसकी तैयारी के बारे में पूछा तो पता चला कि यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाएगी. मैंने कहा कि यह देवाधिदेव महादेव के प्रति समर्पण रखने वाले शिवभक्तों की यात्रा है.

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दलित, वंचित, पिछड़ी जाति समेत हर तबके का व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर इस यात्रा में जाता है. हम उन्हें सुरक्षा व सुविधा देंगे, कोई प्रतिबंध नहीं होगा. दंगा न होने की गारंटी मैंने ली, क्योंकि सच्चा भक्त कभी अनुशासनहीनता नहीं करता. वह मर्यादा में चलता है क्योंकि समरसता उसके जीवन का हिस्सा है.

कांवड़ यात्रा की मर्यादा बनाए रखना है- सीएम 

सीएम योगी ने कहा कि अब देश के अंदर सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा हरिद्वार से गाजियाबाद तक की निकलती है. देश और विदेश से लोग इसे देखने आते हैं, क्योंकि यह भारत में ही संभव है. आस्था को न समझने वाले राम मंदिर, कांवड़ यात्रा व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर रोक लगाते थे. अब कांवड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है. बहुत शीघ्र फिर से कांवड़ यात्रा आने वाली है.

उन्होंने सभी कांवड़ संघों व शिवभक्तों से अपील की कि इस आयोजन की मर्यादा, अनुशासन को बनाए रखना है. किसी विरोधी को अवसर नहीं देना है. प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय बनाएं, सरकार भव्य कांवड़ यात्रा निकालने का प्रबंध कराएगी. अब तो गाजियाबाद से हरिद्वार तक कांवड़ मार्ग भी बन गया है.

अपना कुर्ता दिखता हुए उन्होंने कहा, "कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज आस्था की बात कर रही हैं. इनको केसरिया रंग से ही चिढ़ होती थी."

सीएम ने आस्था के सम्मान का जिक्र कर कहा कि दुग्धेश्वर नाथ मंदिर कॉरिडोर, पुरा महादेव में आदियोगी की भव्य प्रतिमा-कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही नई अयोध्या, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मां विंध्यवासिनी धाम आदि पवित्र तीर्थ स्थल फिर से जगमगा रहे हैं. सपा व कांग्रेस वाले आस्था को वोटबैंक के लिए भुनाना चाहते हैं.

सीएम ने कहा कि गाजियाबाद अपनी खुद की पहचान रखने वाला, भगवान दुग्धेश्वर नाथ का पावन जनपद है. हस्तशिल्प के लिए जगविख्यात गाजियाबाद की स्थिति एक दशक पहले क्या थी. यह दिल्ली का प्रवेश द्वार था, लेकिन इसका नाम लेने से लोग भयभीत होते थे. यहां आने का साहस नहीं करते थे. गंदगी पहचान थी और यहां की गुंडागर्दी पर फिल्में बनती थीं. 10 वर्ष पहले यहां की अराजकता, गुंडागर्दी और गैंगवार को आपने देखा है परंतु अब गाजियाबाद सुशासन के मॉडल के तहत पहचान बना रहा है. अब गाजियाबाद पर फिल्में नहीं बनतीं, बल्कि यहां हरिनंदीपुरम कॉलोनी आती है. अब स्वच्छता रैंकिंग में भी गाजियाबाद का स्थान होता है.

सीएम ने गाजियाबाद में किए विकास कार्यों को गिनाया

सीएम ने कहा कि जिस दूरी को तय करने में घंटों लगते थे, आज मात्र कुछ मिनट में वह दूरी तय होती है. गाजियाबाद में बेहतरीन सड़कें हैं. नगर निगम ने साफ-सफाई की शानदार व्यवस्था की है. दिल्ली-मेरठ के बीच पहली रैपिड रेल चल रही है. यह प्रस्ताव मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले से चल रहा था, लेकिन सपा सरकार ने नकार दिया था कि हमें रैपिड रेल नहीं चाहिए.

उन्होंने कहा बतौर मुख्यमंत्री मैंने पूछा कि पिछली सरकारों ने क्या निर्णय किया है तो पता चला कि उन्होंने इस पर नकारात्मक रूप से लिखा है. मैंने इसकी आवश्यकता पर जोर दिया तो अधिकारियों ने बताया कि इसमें 32 हजार करोड़ रुपये लगेगा और इसमें राज्य व केंद्र सरकार बराबर पैसा देगी. सब सशंकित थे, लेकिन मैंने कहा कि राज्य सरकार पैसा देगी. आज लगता है कि 2017 में निर्णय लेकर हमने अच्छा किया. मेरठ से दिल्ली की तीन घंटे की दूरी अब 40 मिनट में तय हो रही है. मोदीनगर व मुरादनगर की दूरी और भी कम हुई है.

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 वर्ष में देश को सुशासन का मॉडल दिया है. जब कानून का राज होता है, तब सुशासन आता है. कानून के राज के लिए अपराध व अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति कारगर होती है. जहां सुरक्षा होगी, वहां सुशासन आएगा, जहां सुशासन होगा, वहां समृद्धि आएगी, जहां समृद्धि आएगी, वहां विकास, निवेश, रोजगार का सृजन होगा, जिससे नौजवानों के हाथों को काम मिलेगा. गाजियाबाद एनसीआर व दिल्ली के ग्रोथ इंजन के रूप में भूमिका का निर्वाह कर रहा है.

सीएम ने कहा कि जब आपने अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुना तो परिणाम सामने है. आज की नई योजनाएं यहां की गति को और बढ़ाएगी. सीएम ने कहा कि 2017 के पहले शासन करने वाले लोग 12 बजे सोकर उठते थे. 2 बजे तैयार होते थे, खाने-पीने के बाद उनके जिम जाने का समय हो जाता था. वहां से आते ही उनकी मंडली देर रात तक सजी रहती थी. तब प्रदेश में दंगा, कर्फ्यू लगता था. सरकार की नीति-नीयत न होने से निवेश और रोजगार नहीं आ पाता था.

सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि 100 में से 15 पैसा ही नीचे पहुंचता था. सीएम ने कहा कि शेष 85 पैसा वही था, जिसे जनता ने टैक्स के रूप में दिया था. इससे छात्रवृत्ति, पेंशन, गरीबों का मकान, स्वास्थ्य बीमा कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकती थी. यह लोग यदि उस पैसे को जमीन पर उतारते तो हाईवे, मेट्रो, एयरपोर्ट बन सकता था, लेकिन धऱातल पर उतरने से पहले ही कांग्रेस व सपा के लोग इस 85 पैसे पर डकैती डालते थे, जिससे गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था.

सीएम ने कहा कि एनसीआर बता रहा है कि विकास कैसे होता है. पहली रैपिड रेल, 12 लेन का एक्सप्रेसवे चल रहा है. गंगा एक्सप्रेसवे को जल्द ही मेरठ से हरिद्वार के बीच जोड़ा जाएगा. गाजियाबाद वालों को अब हिंडन में ही वायुसेवा प्राप्त है. ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफेरलवे का निर्माण हो चुका है.

पीएम मोदी ने यूपी के पांचवें (नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर) का लोकार्पण किया है. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे भी पहचान दिला रहा है. विकास की यह कड़ी भावी पीढ़ी के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में नई पहचान बनने जा रही है. यहां से कुछ दूरी पर यमुना अथॉरिटी में फिल्म सिटी, अपरैल पार्क, ट्वाय पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सिटी के निर्माण कर युवाओं के लिए रोजगार लेकर आ रहे हैं.

इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कुमार कश्यप, सांसद अतुल गर्ग, बागपत के सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान, महापौर सुनीता दयाल, विधायक नंदकिशोर गुर्जर, संजीव शर्मा, डॉ. मंजू शिवाच, धर्मेश सिंह तोमर, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी, पूर्व सांसद अनिल अग्रवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर, जिलाध्यक्ष चैनपाल सिंह, महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल आदि मौजूद रहे.

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आदर्श राजनेता थे स्व. राजपाल त्यागी- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति जब जनता की सेवा का माध्यम बनती है तो राजनेता को लोकप्रियता के चरम पर पहुंचाती है. राजपाल त्यागी जनता के दिल में स्थान बनाने वाले राजनेता थे. आदर्श राजनेता स्व. राजपाल त्यागी छह बार (दो बार निर्दल) विधायक रहे. वे दो बार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व दो बार कैबिनेट मंत्री रहे. यह उनकी लोकप्रियता व जनता के मन में उनके प्रति अगाध प्रेम को दर्शाता है.

सीएम ने कहा कि माता-पिता की साधना और त्याग पुत्रों के कार्यों में झलकती है. तपस्या, साधना, लोककल्याण के प्रति समर्पण के भाव का परिणाम है कि अजीत पाल लगातार विधायक बनकर पिता के कार्यों को निरंतरता प्रदान कर रहे हैं. जनता का उत्साह उनके प्रेम और सेवा को प्रस्तुत कर रहा है. 

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Published at : 17 Jul 2026 09:43 PM (IST)
Tags :
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