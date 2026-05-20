मुजफ्फरनगर: खाने में निकली मरी हुई छिपकली, युवक की हालत बिगड़ी, पूरा होटल सील

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में खाने की गुणवत्ता को लेकर बड़ा मामला सामने आया है. मीरापुर कस्बे के एक होटल से खरीदे गए चिकन में मरी हुई छिपकली मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चिकन के अंदर छिपकली साफ दिखाई दे रही है.

जानकारी के अनुसार मीरापुर निवासी रोहन नाम के युवक ने सोमवार रात होटल अलकरीम से चिकन खरीदा था. खाना खाते समय युवक को स्वाद और खाने में कुछ अलग महसूस हुआ. जब चिकन को ध्यान से देखा गया तो उसमें मरी हुई छिपकली निकली. इस पूरी घटना का वीडियो परिजनों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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मरीज की हालत गंभीर, मेरठ रेफर

परिजनों का आरोप है कि चिकन खाने के कुछ देर बाद ही युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई. उसे पहले मुजफ्फरनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने मेरठ रेफर कर दिया.

मामले की जानकारी मिलते ही मंगलवार को स्थानीय पुलिस, फूड सेफ्टी विभाग और प्रशासनिक टीम होटल पर पहुंची. अधिकारियों ने मौके पर जांच करते हुए खाने के सैंपल लिए और तत्काल प्रभाव से होटल को सील कर दिया.

होटल मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई

सीओ जानसठ ऋषिका सिंह ने बताया कि युवक की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. फूड इंस्पेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त जांच कर होटल को सील किया गया है. मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

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