उत्तराखंड में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट, बाघों की हत्या के बाद सख्ती बढ़ी

उत्तराखंड में वन्यजीवों, विशेषकर बाघों की सुरक्षा को लेकर राज्यभर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. यह निर्णय हाल ही में राजाजी टाइगर रिजर्व की श्यामपुर रेंज में दो बाघों की हत्या के बाद लिया गया, जिसने वन विभाग और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है. इस घटना ने न केवल वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि प्रदेश में वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खोल दी है.

घटना के बाद वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी संवेदनशील वन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है. जंगलों में गश्त तेज कर दी गई है और सीमावर्ती इलाकों में विशेष चौकसी बरती जा रही है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें. इसके साथ ही वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए खुफिया तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है.

नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश में वन विभाग

बताया जा रहा है कि इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि यह मामला साधारण नहीं, बल्कि संगठित शिकार से जुड़ा हो सकता है. वन विभाग इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश में जुटा हुआ है. अधिकारियों का कहना है कि बाघों की हत्या के पीछे शामिल अन्य लोगों की तलाश भी तेजी से की जा रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

राज्य के जंगल देश के महत्वपूर्ण वन्यजीव आवासों में गिने जाते हैं, जहां बाघ, हाथी, तेंदुए सहित कई दुर्लभ और संरक्षित प्रजातियां निवास करती हैं. ऐसे में इस तरह की घटनाएं न केवल पर्यावरण के लिए खतरा हैं, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकती हैं. चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड आते हैं, ऐसे में वन्यजीवों की सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है.

आधुनिक तकनीकों से रखी जाएगी नजर

वन विभाग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम लागू कर दिए हैं. संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि जंगलों में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. साथ ही स्थानीय लोगों को भी जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है, जिससे वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दे सकें.

हालांकि एक गिरफ्तारी होने के बावजूद इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी कड़ी निगरानी के दावों के बीच शिकारी जंगल में कैसे घुस गए और दो बाघों को मारकर फरार भी हो गए. यह घटना वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था की गंभीर खामियों की ओर इशारा करती है.

अब देखना यह होगा कि वन विभाग इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और क्या भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाते हैं या नहीं.