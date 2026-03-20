मुजफ्फरनगर में गौशाला के नाम पर 28 लाख की हुई ठगी, 24 घंटे में 7 आरोपी गिरफ्तार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर एक बड़े ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया. यह गिरोह गौशाला के लिए जमीन दिलाने के नाम पर लोगों को झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठ रहा था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगना समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पूरा मामला भोपा थाना क्षेत्र का है. शुकतीर्थ स्थित निर्मोही अखाड़ा के निवासी विष्णुदास ने 18 मार्च को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि हासिम नाम का व्यक्ति और उसके साथियों ने उन्हें गौशाला के लिए जमीन दिलाने का भरोसा दिया और इस बहाने उनसे 28 लाख 50 हजार रुपये ले लिए. जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी.

मुर्गा फार्म पर छापा

शिकायत मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर एक टीम बनाई और जांच शुरू की. अगले ही दिन 19 मार्च को पुलिस ने तुगलकपुर रोड स्थित एक मुर्गा फार्म पर छापा मारा. यहां से गिरोह के सरगना सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हासिम, प्रवीन, दिलशाद, सुखविंदर, फैजाव, रवीश और अब्दुल कादिर के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके पास से करीब 22 लाख रुपये नकद, कंप्यूटर से जुड़े उपकरण और दो फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए हैं.

फर्जी जमीन मालिक बनाकर रची साजिश

पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह ने नजीर नाम के एक फर्जी जमीन मालिक का नकली आधार कार्ड तैयार किया था. इसी के नाम पर 42 बीघा जमीन का सौदा 31 लाख रुपये में तय किया गया.

आरोपियों ने फर्जी इकरारनामा बनाकर पीड़ित से मोटी रकम वसूली और बाद में संपर्क खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड भी नष्ट कर दिए. पुलिस के अनुसार, यह पूरी वारदात बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई थी.

फिलहाल पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और ठगी के बाकी मामलों की भी जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इस गिरोह ने और लोगों को तो निशाना नहीं बनाया.