मुजफ्फरनगर में 50 लाख की रंगदारी का पुलिस ने किया खुलासा, गोरक्षा दल से जुड़ा युवक गिरफ्तार

उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर छपार थाना पुलिस ने रंगदारी और लूट की वारदात का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई महिंद्रा मैक्स बोलेरो, 10 क्विंटल विद्युत केबल और रंगदारी की रकम में से 50 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.

पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी हेमंत शर्मा गो रक्षा दल युवा का जिलाध्यक्ष है. पुलिस की कार्रवाई से संगठन के लोगों में हड़कंप मच गया है. हालांकि गो रक्षा की आड़ में इस तरह की वारदात करने वालों को लेकर अभी उन संगठनों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार रात को बाइक सवार बदमाशों ने दिल्ली से हरिद्वार विद्युत केबल लेकर जा रही बोलेरो पिकअप को ओवरटेक कर रोक लिया था. पिकअप चालक लारेब व सहचालक अनीस अहमद को बंधक बना लिया था. इसके बाद चालक के फोन से वाहन स्वामी जफर निवासी न्यू सीलमपुर, नई दिल्ली से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी. रंगदारी नहीं देने पर बंधक बनाए दोनों लोगों की हत्या की धमकी दी गई. बदमाशों ने 12 लाख रुपये में सौदा तय किया.

हापुड़ में लिए नौ लाख रुपए

इसके बाद गोरक्षा दल के युवा जिलाध्यक्ष हेमंत शर्मा पुत्र प्रमोद कुमार निवासी मेदपुर, छपार था सुमित निवासी धौलाना, हापुड़ ने हाईवे स्थित रायल किंग्स होटल पर बुलाकर जफर से नौ लाख रुपये लिए थे.उसके बाद ड्राईवर लारेब व क्लीनर अनीस को छोड़ दिया था.

जांच में पकड़ा गया हेमंत शर्मा

जांच के दौरान पुलिस ने मेदपुर निवासी हेमंत शर्मा को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर वारदात की साजिश रचने, 9 लाख रुपये की रंगदारी लेने और विद्युत केबल बेचने की योजना का खुलासा किया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई बोलेरो, 10 क्विंटल केबल और 50 हजार रुपये बरामद किए हैं. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

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