'आने का मन था...', फ्लाईओवर के लोकार्पण में आमंत्रण न मिलने पर BJP सांसद का छलका दर्द

गोरखपुर में फ्लाईओवर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण नहीं मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का दर्द छलका है, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए है डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपनी पीड़ा बयां की है. राज्यसभा सांसद की पोस्ट सामने आने के बाद मामला चर्चाओं में आ गया है.

गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से विधायक रहे बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल फेसबुक पोस्ट पर फ्लाईओवर के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया. राज्यसभा सांसद ने गोरखपुर की जनता को बधाई देते हुए कहा कि मोहल्ले में फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, उन्हें आने का मन था, लेकिन आमंत्रण नहीं मिलने के कारण वह उद्घाटन में आ नहीं सके. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी इसे टैग किया है.

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सीएम योगी के लिए छोड़ी विधानसभा सीट

बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से गोरखपुर शहर विधानसभा की सीट छोड़ दी थी. इसके पहले भी लगातार 4 बार गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद भी हैं. डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल राजस्थान के भाजपा प्रदेश प्रभारी और कर्नाटक के राज्य संगठन प्रभारी के जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं.

राज्यसभा सांसद की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को फ्लाईओवर के उद्घाटन समारोह में न बुलाए जाने और सांसद की सोशल पोस्ट का मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि, राज्यसभा सांसद की सोशल मीडिया पोस्ट और कार्यक्रम में न बुलाए जाने पर बीजेपी संगठन और जिला प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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