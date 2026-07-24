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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आने का मन था...', फ्लाईओवर के लोकार्पण में आमंत्रण न मिलने पर BJP सांसद का छलका दर्द

'आने का मन था...', फ्लाईओवर के लोकार्पण में आमंत्रण न मिलने पर BJP सांसद का छलका दर्द

UP Politics: फ्लाईओवर के उद्घाटन समारोह में आमंत्रण नहीं मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का दर्द छलका है.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 24 Jul 2026 03:37 PM (IST)
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गोरखपुर में फ्लाईओवर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण नहीं मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का दर्द छलका है, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए है डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपनी पीड़ा बयां की है. राज्यसभा सांसद की पोस्ट सामने आने के बाद मामला चर्चाओं में आ गया है.

गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से विधायक रहे बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल फेसबुक पोस्ट पर फ्लाईओवर के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया. राज्यसभा सांसद ने गोरखपुर की जनता को बधाई देते हुए कहा कि मोहल्ले में फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, उन्हें आने का मन था, लेकिन आमंत्रण नहीं मिलने के कारण वह उद्घाटन में आ नहीं सके. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी इसे टैग किया है.

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सीएम योगी के लिए छोड़ी विधानसभा सीट

बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से गोरखपुर शहर विधानसभा की सीट छोड़ दी थी. इसके पहले भी लगातार 4 बार गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं,  वर्तमान में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद भी हैं. डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल राजस्थान के भाजपा प्रदेश प्रभारी और कर्नाटक के राज्य संगठन प्रभारी के जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं.

राज्यसभा सांसद की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को फ्लाईओवर के उद्घाटन समारोह में न बुलाए जाने और सांसद की सोशल पोस्ट का मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि, राज्यसभा सांसद की सोशल मीडिया पोस्ट और कार्यक्रम में न बुलाए जाने पर बीजेपी संगठन और जिला प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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Published at : 24 Jul 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News UP POLITICS Radhamohan Agrawal
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