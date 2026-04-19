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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर में सरेराह मां-बेटी से छेड़छाड़, पूर्व मंत्री सुधीर बालियान के बेटे सहित 2 गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर में सरेराह मां-बेटी से छेड़छाड़, पूर्व मंत्री सुधीर बालियान के बेटे सहित 2 गिरफ्तार

Muzaffarnagar Molestation: कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सुधीर बालियान के बेटे आर्यमान रघुवंशी और उसके साथी पर मां-बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 19 Apr 2026 12:59 PM (IST)
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पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. यह मामला नई मंडी क्षेत्र के रेलवे रोड का है, जहां स्कूटी सवार दो युवकों ने मां-बेटी के साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की की. छेड़छाड़ का आरोप कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सुधीर बालियान के बेटे आर्यमान रघुवंशी और उसके साथी पर लगा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला मुजफ्फरनगर जिले के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है. बताया गया कि नई मंडी कॉलोनी में रात तकरीबन 10:00 बजे मां-बेटी खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर सड़क पर टहल रही थी. तभी स्कूटी सवार युवक वहां पहुंचे और मां-बेटी से अभद्रता और छेड़छाड़ की. छेड़छाड़ की यह घटना कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

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पूर्व मंत्री के बेटे ने साथी के मिलकर की छेड़छाड़

बताया जा रहा है कि स्कूटी में सवार युवक की पहचान कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सुधीर बालियान के बेटे आर्यमान रघुवंशी और उसके साथी सूर्य गुप्ता के रूप में हुई है. बताया गया कि पूर्व मंत्री के बेटे ने अपने साथी के साथ मिलकर मां-बेटी के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ की. घटना के वक्त आरोपी शराब के नशे में धुत थे. मां-बेटी ने आरोपियों की हरकत का विरोध करते हुए घटना वीडियो भी बना लिया. जिसमें नशे में चूर ये युवक गाली गलौज करते पुलिस बुलाने की बात कहते नजर आ रहे हैं.

विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित परिवार से की मारपीट

आरोप ये भी है कि शोर शराबा होने पर जब पीड़ित मां बेटी के परिजन मौके पर पहुंचे, जिस पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर मौके भाग खड़े हुए. वहीं इस मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या बोले अधिकारी?

एसपी सिटी अमित जैन ने बताया कि थाना नई मंडी क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की के साथ अपशब्द कहकर उसके साथ छेड़छाड़ का मामला संज्ञान में आया था. इस सूचना पर स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कई सीसीटीवी कैमरा को चेक किया, सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया है.

आरोपियों को कोर्ट में किया जा रहा पेश

एसपी सिटी अमित जैन ने आगे बताया कि थाना नई मंडी में इस पूरे प्रकरण के संबंध में 191/26 एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है. साथ ही अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 19 Apr 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News Muzaffarnagar Molestation Sudhir Baliyan
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