'सालों से महिलाएं सताई गईं...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर बोलीं विधायक पूजा पाल

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के गिरने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला और उन पर महिलाओं के हितों के खिलाफ खड़े होने का आरोप लगाया. इस दौरान पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा.

इस बीच समाजवादी पार्टी से निलंबित विधायक पूजा पाल की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने देश की आधी आबादी कही जाने वाली माताओ-बहनों को अधिकार देने का प्रयास किया. उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए संसद में बिल पारित करने का काम किया.

पूजा पाल ने आगे कहा कि जहां पर सारी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां विपक्ष में खड़े रहकर महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का काम कर रही हैं. जहां पर महिलाओं के दमन की बात कर रही हों वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को सर्वप्रथम आगे रखकर उनके अधिकारों को दिलाने का प्रयास किया था, लेकिन जिन पार्टियों ने महिलाओं का तिरस्कार करने काम किया है. महिलाओं को जो अधिकार मिल रहा था उससे वंचित करने का काम किया है.

पूजा पाल ने कहा कि एक महिला होने के नाते बता दूं कि महिला कभी भी अपना अपमान नहीं भूलती है. उन्होंने आगे कहा कि सालों से सताई गई महिला को एक ताकत मिल रही थी, उनको एक ऊर्जा मिल रही थी. महिलाओं को लग रहा था कि आज हमें 40 सालों से जहां पर खड़ा होना चाहिए था. वास्तव में किसी ने हटाने का काम किया यह विपक्ष के लोगों की सोच है. जिन विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के हक और हुकूमत को छीनने का काम किया है. आने वाले समय में सारी पार्टियों को महिला बहनें सबक सिखाने का काम करेंगी.

विपक्ष द्वारा संसद में मेज थपथपाने पर कसा तंज

पूजा पाल ने कहा कि बिल गिरने के बाद संसद में जो मेज थप-थपा रहे थे उनको 2027 में यही महिलाएं विपक्ष को वोट नहीं करेंगी तब वह भी उस दिन अपनी मेज थप-थपाएंगी. विपक्षी पार्टियां उस दिन घर में बैठकर सोचेंगी कि हमने महिलाओं की शक्तियों का दमन करने का काम किया इसलिए महिलाओं ने हमारी पार्टी और हमारे लोगों का दमन करने का काम किया.

पूजा पाल ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ

पूजा पाल ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम ने बहुत अच्छी बात रखी कि सालों से महिलाएं सताई गईं, उनके हक, हुकूमत और अधिकारों को कहीं न कहीं दबाया गया. आज जब पीएम पुरुषों और अन्य लोगों के साथ-साथ महिलाओं को भी राजनीतिक भागीदारी देने का काम कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को क्यों डर लग रहा है.

पूजा पाल ने कहा कि विपक्षी दलों को यह डर इसलिए सता रहा है कि अधिकतर महिलाएं जीतकर जब सदन में पहुंचेगी तो जिस तरह से उनका दमन किया जाता है या उनको सताया जाता है वह चीज खत्म हो जाएगी.

उन्होंने कहा कि हम जैसी महिलाएं जो पीड़ित घरों से हैं. जिनको हमेशा परेशान किया गया. अगर इस तरह की महिलाएं संसद और विधानसभा में पहुंचने लगेंगी तो महिलाओं की अधिकांश समस्याएं खत्म हो जाएंगी. इसलिए हम लोगों को बहला-फुसलाकर हमारे वोटों को हासिल कर लिया जाता है.

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