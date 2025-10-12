मुजफ्फरनगर: दीवाली से पहले मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग का शिकंजा, नकली पनीर और मावा किया सीज

मुजफ्फरनगर में दीपावली पर्व से पहले जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. शनिवार देर रात खाद्य विभाग की टीम ने कोतवाली क्षेत्र के खालापार इलाके में छापामारी कर एक स्विफ्ट डिजायर कार से कई क्विंटल मावा बरामद किया.

बता दें ये नकली मावा मेरठ से मुजफ्फरनगर सप्लाई किया जा रहा था. बरामद मावे में मिलावट की संभावना जताई गई है. इस दौरान खाद्य विभाग की अधिकारी ने दीपावली के त्योहार को देखते हुए सुरक्षा की वजह से यह छापेमारी की है. इसमें नकली सामान का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दी यह जानकारी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अर्चना ने बताया कि दीपावली जैसे त्योहारों पर मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, जिसका फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व नकली और मिलावटी मावा बाजार में उतार देते हैं. इसीलिए विभाग ने त्योहार से पहले जिलेभर में विशेष जांच और छापेमारी अभियान चलाया हुआ है.

उन्होंने बताया कि खालापार क्षेत्र में पकड़े गए मावे का सैंपल जांच के लिए लैब भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अर्चना ने बताया कि विभाग की टीम लगातार दूध, पनीर, मावा और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच कर रही है.

मिठाई विक्रेताओं पर विभाग की पैनी नजर

शहर के प्रमुख मिठाई विक्रेताओं और डेयरी संचालकों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. उन्होंने जनता से अपील की कि त्योहार के दौरान मिठाइयां खरीदते समय सतर्क रहें और केवल विश्वसनीय दुकानों से ही मिठाइयां खरीदें.

खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है. दीपावली से पहले शुरू हुए इस अभियान से उम्मीद की जा रही है कि त्योहार के दौरान लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी. विभाग ने सैंपल लेकर उचित जांच के लिए भेज दिए हैं. रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.