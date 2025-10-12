UP में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, 'स्वदेशी' पर लिया आड़े हाथ

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मनोहर लोहिया की पुण्य तिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इस दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को कई मुद्दों पर निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि ये उत्साह इसलिए है कि कल सरकार ने जेपीएनआईसी नहीं जाने दिया. राम मनोहर लोहिया ने जन को जागरूक करने का काम किया. लोहिया के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लेते है.

अखिलेश यादव ने लखनऊ के बंथरा में गैंगरेप को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि, एनसीआरबी के आंकड़े देखने पर जानकारी मिलती है कि बीजेपी की सरकार में दलितों के प्रति घटनाएं बढ़ी है. इनकी सरकार में ला एंड ऑर्डर जीरो है. बीजेपी अपनी नाकामी छिपाना चाहती है, सफेद टेबल पर बैठकर सीएम काला झूठ बोलते है.

हर विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार-पूर्व सीएम

उन्होंने कहा, हर विभाग में भ्रस्टाचार बड़े पैमाने पर है, हर विभाग में लूट मची है. गैंगरेप आरोपी के हॉफ एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनके एनकाउंटर से अगर ला एंड ऑर्डर ठीक होता तो क्या कहते सरकार उन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है जो उन्हें राजनीतिक लाभ पहुंचाए.

'अपराधियों को बचाना चाहती सरकार'

उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो जेल में है, वो मारा भी जा सकता है. बड़े बड़े अधिकारी एक दूसरे को बचाने में लगे हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि जो सरकार 45 मिनट में कानपुर पहुंचाने का दावा करती थी, वो आज अपराधियो को बचाना चाहती है. अखिलेश यादव ने कहा कि, हम जेपीएनआईसी जाना नहीं चाहते सिर्फ उसे बिकने से बचाना चाहते हैं.

'मुंह से स्वदेशी हैं मन से विदेशी'

उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया के नाम पर नेता जी के समय में बना था, उसके बाद छोटे लोहिया के नाम पर पार्क बना है. सुभासपा नेता व योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर अखिलेश यादव ने कहा कि, ओपी राजभर साइड हीरो और साइड विलन आप तय कर लो. बीजेपी के लोग मुंह से स्वदेशी हैं मन से विदेशी है. चीन से व्यापार क्यो हो रहा है? किसान लाठी खा रहा है कोई किसान खाद नहीं दे रही हर जगह लाठी चल रही.

बीजेपी पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी चंदे से ये बिहार जीतेंगे. सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी बीजेपी है. कई जिले हैं जहां पीडीए के अधिकारी नहीं, सजातीय लोगों को पोस्टिंग दी जा रही है. दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है. अमित शाह के मुस्लिम आबादी वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है.