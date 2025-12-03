पश्चिमी उतर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बाजार से लौट रहे पिता और बेटी को सड़क पर साइड मांगना भारी पड़ गया. आरोप है कि जब वो दोनों बारात के पास से निकल रहे थे तो कुछ युवकों के साथ उनका विवाद हो गया जिसके बाद आरोपियों ने बाप-बेटी के साथ मारपीट शुरू कर दी. शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें किसी तरह छुड़ाया. इस झड़प में उन्हें चोटें भी आई हैं.

ये घटना बुढ़ाना क्षेत्र की हैं. जानकारी के अनुसार, अलीपुर अटेरना गांव निवासी राजसिंह अपनी छोटी बेटी पूजा के साथ मंगलवार को बाजार से घर लौट रहे थे. गांव के पास स्थित मंदिर के मोड़ पर मुस्लिम समुदाय बारात निकली हुई थी. इसी दौरान रास्ता मांगने को लेकर उनका कुछ युवकों से उनका विवाद हो गया.

साइड मांगने पर की बाप-बेटी की पिटाई

आरोप है कि विवाद बढ़ने पर कई युवकों ने राजसिंह और उनकी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार किया और धक्का-मुक्की करते हुए दोनों की पिटाई कर दी. जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पूरे विवाद को देखा जा सकता है.

शोरगुल की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुँच गए, जिसके बाद उन्होंने किसी तरह राज सिंह उनकी बेटी को छुड़वाया. इस मारपीट में उन्हें चोटे भी आई हैं. घटना में घायल पिता-बेटी को पुलिस की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया.

इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है. पीड़ित राजसिंह ने बुढ़ाना थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार, सीसीटीवी और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट- अभिषेक बेनीवाल

