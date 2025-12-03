उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल 2026 की छुट्टियों का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है. नए साल में भी छुट्टियों को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस बार के अवकाश कैलेंडर में 24 सार्वजनिक छुट्टियों का ऐलान किया गया है जबकि, 31 वैकल्पिक अवकाश (निर्बंधित छुट्टियां) शामिल की गई है.

राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि सार्वजनिक अवकाश निर्दिष्ट लोक अवकाश माने जाएंगे. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा नए साल का बात की भी सूचना दी कि पांच जनवरी को घोषित गुरू गोविंद सिंह जयंती को विलोपित किया गया है. ये तिथि के अनुसार 27 दिसंबर को 2025 को मनाई जाएगी.

नए साल के कैलेंडर में सार्वजनिक छुट्टियों में 6 शुक्रवार और तीन सोमवार को पड़ रहे हैं. ऐसे में इस बार रविवार को मिलाकर नौ बार लगातार दो दिन का अवकाश मिलेगा. ऐसे में आप कहीं घूमने का प्लान भी बना सकते हैं.

साल 2026 के सार्वजनिक अवकाश की सूची

राज्य सरकार द्वारा जारी सूची के मुताबिक नए साल में पहला अवकाश हजरत अली के जन्मदिन के मौके पर 3 जनवरी शनिवार को मिलेगा. इस लिस्ट के साथ ये भी निर्देशित किया गया हैं जो त्योहार है उनका अवकाश स्थानीय चंद्र दर्शन के अनुसार होगा.

- 3 जनवरी शनिवार को हजरत अली का जन्मदिन

- 26 जनवरी सोमवार को गणतंत्र दिवस

- 15 फरवरी रविवार को महाशिवरात्रि

- 2 मार्च सोमवार को होलिका दहन

- 4 मार्च बुधवार को होली

- 21 मार्च शनिवार को ईद-उल-फितर

- 26 मार्च गुरुवार को राम नवमी

- 31 मार्च मंगलवार को महावीर जयंती

- 3 अप्रैल शुक्रवार को गुड फ्राइडे

- 14 अप्रैल मंगलवार को डा. भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस

- 1 मई शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा

- 27 मई बुधवार को बकरीद

- 26 जून गुरुवार को मोहर्रम

- 15 अगस्त शनिवार को स्वतंत्रता दिवस

- 26 अगस्त बुधवार को ईद-ए-मिलाद

- 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षा बंधन

- 4 सितंबर शुक्रवार को जन्माष्टमी

- 2 अक्टूबर शुक्रवार को महात्मा गांधी जयंती

- 20 अक्टूबर मंगलवार को दशहरा महानवमी/विजयदशमी

- 8 नवंबर रविवार को दीपावली

- 9 नवंबर सोमवार को गोवर्धन पूजा

- 11 नवंबर बुधवार को भैयादूज/चित्रगुप्त जयंती

- 24 नवंबर मंगलवार को गुरु नानक जयंती

- 25 दिसंबर शुक्रवार को क्रिसमस-डे

- 1 जनवरी गुरुवार को नव वर्ष

- 14 जनवरी बुधवार को मकर संक्रांति

- 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी

- 24 जनवरी शनिवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन

- 1 फरवरी रविवार को रविदास जयंती

- 4 फरवरी बुधवार को शब ए बारात

- 5 मार्च गुरुवार को होली

- 13 मार्च शुक्रवार को जमात उल विदा रमजान

- 19 मार्च गुरुवार को चेटी चंद

- 22 मार्च रविवार को ईद उल फितर

- 4 अप्रैल शनिवार को ईस्टर सेटरडे

- 5 अप्रैल रविवार को महर्षि कश्यप एवं निषाद राज गुहय जयंकी

- 6 अप्रैल सोमवार को ईस्टर मंडे

- 17 अप्रैल शुक्रवार को चंद्रशेखर जयंती

- 19 अप्रैल रविवार को परशुराम जयंती

- 9 मई शनिवार को लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती

- 28 मई गुरुवार को बकरीद

- 25 जून गुरुवार को मोहर्रम

- 4 अगस्त मंगलवार को चेहल्लुम

- 17 सितंबर गुरुवार को विश्वकर्मा पूजा

- 25 सितंबर शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी

- 11 अक्टूबर रविवार को महाराजा अग्रसेन जयंती

- 19 अक्टूबर सोमवार को दशहरा

- 26 अक्टूबर सोमवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती

- 31 अक्टूबर शनिवार सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेंद्र देव जयंती

- 8 नवंबर रविवार को नरक चतुर्दशी

- 15 नवंबर रविवार को छठ पूजा

- 16 नवंबर सोमवार को वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस

- 16 दिसंबर बुधवार को हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्स

- 23 दिसंबर बुधवार को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस

- 24 दिसंबर गुरुवार को क्रिसमस ईव