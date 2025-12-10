मुजफ्फरनगर में बड़ा फर्जीवाड़ा! 'कमिश्नर' बनकर वेटर ने उड़ाए लाखों, अमृतसर से दबोचे गए दोनों ठग

उत्तर प्रदेश के जनपद मुज़फ्फरनगर में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, यहां होटल के वेटर ने अपने साथी के साथ मिलकर खुद को पुलिस कमिश्नर बताते हुए 17 वर्षीय नाबालिग युवक से लाखों की ठगी कर ली. जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए ठगी की पूरी रकम बरामद कर ली. आरोपी ने पीड़ित को पहले ओनिलें ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच दिया फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ ठगी की.

क्या है पूरा मामला ?

रामराज थाना क्षेत्र के गांव आलमवाला के रहने वाले 17 वर्षीय युवक की कुछ समय पहले अमृतसर यात्रा के दौरान मोबाइल शॉप चलाने वाले प्रशांत उर्फ निखिल से दोस्ती हो गई थी. दोस्ती का फायदा उठाते हुए आरोपी प्रशांत ने पीड़ित को ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया और उससे लाखों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए.

जब पीड़ित ने कुछ दिनों बाद अपने पैसे वापस मांगे, तो प्रशांत ने अपने साथी नाजीब जो पेशे से वेटर है, उसकी बात कराई. नाजीब ने खुद को पुलिस कमिश्नर बताते हुए नाबालिग को डराया और फिर 45,000 रुपए और अपने खाते में डलवा लिए. इस तरह कुल 1,62,400 रुपए दोनों आरोपियों ने से ठग लिए.

अमृतसर से दोनों गिरफ्तार

पीड़ित के पिता गुरबचन सिंह ने यह मामला रामराज थाने में दर्ज कराया, जिसके बाद साइबर क्राइम पुलिस की टीम ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए अमृतसर से दोनों आरोपियों-प्रशांत और नाजीब को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उनके कब्जे से 1,62,400 रुपए नकद और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं.

एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने बताया कि वादी गुरुचरण सिंह की शिकायत पर मुकदमा अपराध संख्या 83/2025 दर्ज किया गया था. शिकायत में बताया गया था कि अधिक मुनाफे का लालच देकर पीड़ित से पैसे ट्रांसफर कराए गए थे. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरी रकम बरामद कर ली है और अब उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.