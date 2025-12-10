यूपी में अभी तक SIR फॉर्म नहीं जमा करने वालों के लिए बड़ी खबर, फिर बढ़ सकती है डेड लाइन

उत्तर प्रदेश में मतदाता गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ सकती है. यह दावा सूत्रों ने किया है. सूत्रों का दावा है कि भारत निर्वाचन आयोग जल्द ही यूपी में 2 हफ्ते का समय और बढ़ा सकता है. सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के मुखिया नवदीप रिणवा ने भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष 2 और सप्ताह के लिए आवेदन किया है. बताया गया कि अभी 2 करोड़ 91 लाख वोटर्स के SIR फॉर्म नहीं मिले है.

10 दिसंबर दोपहर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 9 नवंबर दोपहर 3 बजे तक यूपी में 15 करोड़ 43 लाख 96 हजार 289 यानी 99.98 फीसदी इन्यूमरेशन फॉर्म बांट दिए गए थे. वहीं 15 करोड़ 28 लाख 88 हजार 273 यानी 99.00 फीसदी फॉर्म्स को डिजिटाइज कर दिया गया है. यूपी में इस पूरे काम के लिए 1 लाख 62 हजार 486 बीएलओ और 4 लाख 41 हजार 582 बीएलए लगे हुए हैं. राज्य में एसआईआर की घोषणा वाले दिन यानी 27 अक्टूबर तक 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार 92 मतदाता थे.

बिहार में क्यों हारा महागठबंधन? अखिलेश यादव बोले, 'मुझे पूरे चुनाव में कहीं नहीं लगा कि...'