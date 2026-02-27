मुजफ्फरनगर: जनरेटर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मचा हड़कंप, लाखों का सामान जलकर खाक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMuzaffarnagar News: जनरेटर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग, मचा हड़कंप, लाखों का सामान जलकर खाक

Muzaffarnagar News: जनरेटर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग, मचा हड़कंप, लाखों का सामान जलकर खाक

Muzaffarnagar News In Hindi: मुजफ्फरनगर जनपद के एक जनरेटर फैक्ट्री और उससे सटे गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. रात करीब 8 बजे फैक्ट्री में रोजाना की तरह काम चल रहा था. तभी गोदाम में शॉर्ट सर्किट हुआ.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 27 Feb 2026 05:01 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार (27 फरवरी) देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक जनरेटर फैक्ट्री और उससे सटे गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में उसने विकराल रूप धारण कर लिया. लपटें आसमान तक उठती नजर आईं और दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई.

जनरेटर गोदाम में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग

बताया जा रहा है कि रात करीब 8 बजे फैक्ट्री में रोजाना की तरह काम चल रहा था. इसी दौरान पास स्थित जनरेटर गोदाम में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे चिंगारी भड़क उठी और वहां रखा ज्वलनशील सामान आग की चपेट में आ गया. गोदाम में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री मौजूद होने के कारण आग ने तेजी से पूरी फैक्ट्री परिसर को अपनी गिरफ्त में ले लिया. मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और घटना की सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी.

सूचना मिलते ही शाहपुर थाना पुलिस के साथ बुढाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई. दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. वहीं आग बुझाने के दौरान आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

आग से फैक्ट्री और गोदाम में रखा सामान जलकर हुआ खाक

पुलिस के अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जो राहत की बात है. हालांकि आग से फैक्ट्री और गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. प्रशासन ने आग लगने के सटीक कारणों की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.

Input By : अभिषेक बेनीवाल
और पढ़ें
Published at : 27 Feb 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Fire Incident Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Muzaffarnagar News: जनरेटर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग, मचा हड़कंप, लाखों का सामान जलकर खाक
मुजफ्फरनगर: जनरेटर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मचा हड़कंप, लाखों का सामान जलकर खाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अर्जी पर फैसला सुरक्षित, आदेश आने तक नहीं होगी गिरफ्तारी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अर्जी पर फैसला सुरक्षित, आदेश आने तक नहीं होगी गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: जिला अस्पताल में 'स्ट्रेचर' पर स्वास्थ्य व्यवस्था? स्टाफ की भारी कमी, घंटों से तड़प रहे घायल बेड से गिरे
महोबा: जिला अस्पताल में 'स्ट्रेचर' पर स्वास्थ्य व्यवस्था? स्टाफ की भारी कमी, घंटों से तड़प रहे घायल बेड से गिरे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बस 5 रुपये डिलीवरी फीस दे दीजिए...' और खाते से उड़ गए 1.63 लाख रुपये, जानें कैसे हुई ठगी
'बस 5 रुपये डिलीवरी फीस दे दीजिए...' और खाते से उड़ गए 1.63 लाख रुपये, जानें कैसे हुई ठगी
Advertisement

वीडियोज

John Mearsheimer Full Interview : 'AI लीडर बनने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी' । Shashi Tharoor
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ? | ABP NEWS
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ?
Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को राहत या आफत! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा- आप सेशंस कोर्ट क्यों नहीं गए?
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को राहत या आफत! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा- आप सेशंस कोर्ट क्यों नहीं गए?
इंडिया
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
Rinku Singh Father Death: 'ओम शांति...', रिंकू सिंह के पिता के निधन पर भावुक हुए विराट कोहली, देखें रिएक्शन 
'ओम शांति...', रिंकू सिंह के पिता के निधन पर भावुक हुए विराट कोहली
बॉलीवुड
मांग में सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा, शादी के बाद पति विजय का हाथ थामे दिखीं रश्मिका मंदाना
मांग में सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा, शादी के बाद पति विजय का हाथ थामे दिखीं रश्मिका मंदाना
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
शिक्षा
प्राचीन भारत की वो यूनिवर्सिटी, जहां एक साथ पढ़ते थे 10 हजार से ज्यादा छात्र
प्राचीन भारत की वो यूनिवर्सिटी, जहां एक साथ पढ़ते थे 10 हजार से ज्यादा छात्र
हेल्थ
Drinking Alcohol Once A Week: हफ्ते में एक बार पीना सुरक्षित है या सिर्फ एक भ्रम? जानें एक्सपर्ट्स की असली राय
हफ्ते में एक बार पीना सुरक्षित है या सिर्फ एक भ्रम? जानें एक्सपर्ट्स की असली राय
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget