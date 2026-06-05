गोरखपुर में दर्दनाक हादसा: डिवाइडर पर सो रहे मजदूर पर डंपर ने पलटी मिट्टी, दबकर मौत

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सड़क और डिवाइडर के निर्माण के दौरान पीडब्ल्यूडी और कार्यदायी संस्था के ठेकेदार की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है. यहां देर रात निर्माणाधीन डिवाइडर के बीच में सो रहे मजदूर पर डंपर से मिट्टी पलट दी गई, जिसमें दबकर उसकी मौत हो गई. जब सुबह मिट्टी को समतल करने का काम शुरू हुआ, तो उसका पैर बाहर आ गया.

इसके बाद मौके पर आई पुलिस ने मृत मजदूर का शव और झोला बरामद किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. मजदूर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है. पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है

क्या है पूरा घटनाक्रम ?

गुलरिहा थानाक्षेत्र के भटहट कस्बे में गुरुवार 4 जून को सुबह निर्माणाधीन फोरलेन पर डिवाइडर की मिट्टी बराबर कराई जा रही थी. इसी दौरान कुछ लोगों ने मिट्टी के ढेर से किसी इंसान का पैर बाहर निकला देखा. पहले लोगों को संदेह हुआ, लेकिन करीब जाकर देखने पर मामला गंभीर लगा. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मिट्टी हटवाकर शव बाहर निकलवाया. प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि मजदूर डिवाइडर पर सो गया था और रात में डंपर से डाली गई मिट्टी के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई.

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मृतक की पहचान देवरिया जिले के रहने वाले मिंटू (32 वर्ष) पुत्र जनार्दन के रूप में हुई है. वो परिवार के साथ गुलरिहा क्षेत्र के तरकुलहा स्थित ससुराल में रहता था व मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था. कुछ देर बाद दो बच्चों के साथ घटनास्थल पर पहुंची एक महिला ने शव की पहचान पति मिंटू पुत्र जनार्दन निवासी देवरिया के रूप में की. महिला नीता देवी पति मिंटू और बच्चों के साथ पिछले करीब पांच वर्षों से गुलरिहा क्षेत्र के तरकुलहा स्थित मायके में रह रही थी.

10 दिन पहले मजदूरी के लिए निकला था

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोडर और मजदूरों की मदद से मिट्टी हटवाई, जिसके बाद शव बाहर निकाला गया. शव के पास एक झोला भी मिला. उसमें रोटी-सब्जी, देसी शराब का एक पाउच, हरी मिर्च, चिलम, मोबाइल चार्जर और एक शाल रखी हुई थी. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मजदूर रात में वहीं ठहरा हुआ था. मिंटू मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था. पत्नी नीता देवी ने पुलिस को बताया कि मिंटू करीब 10 दिन पहले जंगल कौड़िया क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी करने गया था. इसके बाद वह घर नहीं लौटा.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

गोरखपुर के एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि आज 4 जून को एक व्यक्ति के मिट्टी में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना का संज्ञान लेते हुए घटनास्थल पर जांच की गई. वहां जांच में ये तथ्य सामने आया कि एक व्यक्ति जो गुलरिहा का ही रहने वाला था. उसका शव वहां पर मिला था. उसमें जांच में ये पाया गया कि वो व्यक्ति रात में डिवाइडर के बीच में सो गया था. डिवाइडर निर्माणाधीन था. देर रात डिवाइडर के बीच में मिट्टी डालने का काम शुरू हुआ, तो दबने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई. शव की शिनाख्त हो गई है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

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