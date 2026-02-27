सात समंदर पार से आई बारात, बाराबंकी की दुल्हन संग जर्मन दूल्हे ने लिए सात फेरे

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में इन दिनों एक खास शादी की खूब चर्चा हो रही है. यहां की बेटी रुलन वर्मा ने जर्मनी के एक युवक के साथ हिंदू रीति-रिवाज से शादी रचाई. प्यार की यह कहानी विदेश में शुरू हुई और आखिरकार बाराबंकी आकर अपने मुकाम तक पहुंची. दूल्हा अपने परिवार के 16 लोगों के साथ खास तौर पर भारत आया. जैसे ही बारात होटल पहुंची, स्थानीय लोग भी इस अनोखी शादी को देखने के लिए जुट गए.

पढ़ाई के दौरान हुई मुलाकात, फिर बढ़ा प्यार

रुलन वर्मा रेलवे में असिस्टेंट इंजीनियर राज कुमार वर्मा की बेटी हैं. वह जर्मनी से पीएचडी करने के बाद इस समय ऑस्ट्रिया के वियाना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और वैज्ञानिक के रूप में काम कर रही हैं.

वहीं उनकी मुलाकात जर्मन युवक से हुई. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया. परिवारों की रजामंदी के बाद तय हुआ कि शादी भारतीय रीति-रिवाज से बाराबंकी में ही होगी.

हल्दी-मेहंदी से लेकर जयमाला तक सभी रस्में

बाराबंकी के एक प्रतिष्ठित होटल में शादी का भव्य आयोजन किया गया. हल्दी, मेहंदी, संगीत और जयमाला की रस्में पूरे पारंपरिक अंदाज में निभाई गईं. जर्मन दूल्हा शेरवानी पहनकर बेहद खुश नजर आ रहा था. वह कार के सनरूफ से बाहर निकलकर भारतीय गानों पर झूमता भी दिखा. विदेशी मेहमानों ने भी भारतीय कपड़े पहने और जमकर तस्वीरें खिंचवाईं.

दुल्हन के चाचा और कुर्मी नेता आरसी पटेल ने इसे जिले के लिए गर्व की बात बताया. उनका कहना है कि बाराबंकी की बेटियां विदेश में नाम कमा रही हैं. जर्मनी से आए मेहमानों को भारतीय साड़ियां, पारंपरिक कपड़े और यहां का खाना बेहद पसंद आया. भाषा की दिक्कत जरूर रही, लेकिन मेहमानों ने मुस्कुराते हुए भारत के प्रति अपना प्यार जताया.

दो संस्कृतियों का खूबसूरत संगम

पूरे हिंदू रीति-रिवाज से शादी संपन्न होने के बाद रुलन वर्मा अपने पति के साथ जर्मनी रवाना हो गईं. यह शादी अब सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो देशों की संस्कृतियों के मिलन की मिसाल बन गई है. बाराबंकी में हुई यह विदेशी शादी लंबे समय तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहेगी.