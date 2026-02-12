मुजफ्फरनगर में जमकर बवाल, दो पक्षों में मारपीट में कई जख्मी, आरोपियों की धरपकड़ तेज

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर जनपद में दो पक्षों में मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कई दर्जनों लोग आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं. फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए केस दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है.



दरअसल, शाहपुर थाना क्षेत्र के बसीकला गांव निवासी अकरम की बारात बीती 8 तारीख को खतौली गई थी, निकाह के बाद शाम को जब बारात गांव में लौटी तो मेहमानों पर अचानक से गांव के ही सलमान, जाजू, आशू, शादाब ने अपने दर्जनों साथियों के साथ मिलकर हमला बोल दिया.

मारपीट दूल्हे पक्ष के ये लोग हुए घायल

इस दौरान दोनों पक्षो में जमकर मारपीट हुई. मारपीट की घटना में दूल्हे पक्ष से इरशाद, कैफ और सानू गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने विवाद के दौरान दहेज में मिले सामान और घर में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की.

दूल्हे आरोपियों पर लगाया ये आरोप

इस मामले को लेकर दूल्हे अकरम का आरोप है कि उनका परिवार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है जिसके चलते गांव के ही कुछ मुस्लिम लोग उनसे दुश्मनी रखते हैं. अकरम ने यह भी बताया कि आरोपी किसी भी मामूली बात पर झगड़ा कर बार-बार ये कहते है कि भाजपा पार्टी को छोड़ दो वरना तुम्हें गांव में नहीं रहने देंगे. आरोपियों ने इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया है.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस

इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने भी तुरंत आरोपी सलमान,एजाज,आशु, शादाब, सारिक, इरशाद, महफूज, काला, रशीद, बोलर, रहीश, सिताब, अल्ताफ, साद, नौशाद, फुरकान, शोएब, शैजर, शहजाद ओर एक अज्ञात पर बीएनएस की धारा 324(4),351(3),352,109(1),115(2),333, 190 ओर 191 में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ़्तारी के प्रयास शुरू कर दिए है.