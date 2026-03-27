संसद में सिलेंडर वाली टी-शर्ट पहनकर आए TMC सांसद, अखिलेश यादव बोले, 'थाली की जगह...'
संसद परिसर में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन एलपीजी सिलेंडर वाली टी-शर्ट पहनकर पहुंचे. अखिलेश यादव ने उनका वीडियो शेयर किया और बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि 'सवाल- एलपीजी सिलेंडर में कितनी गैस होती है? उत्तर- कृपया स्पष्ट किया जाए कि ये प्रश्न युद्ध के पूर्व का वज़न पूछ रहा है या भाजपा सरकार द्वारा सिलेंडर में गैस घटाए जाने के बाद का? जब सिलेंडर मिल जाएगा तो तोल के बता देंगे नहीं तो थाली की जगह इस बार सिलेंडर बजाएंगे."
आज का QUIZ QUESTION:— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) March 27, 2026
Q. LPG Cylinder में कितनी गैस होती है?
A. कृपया स्पष्ट किया जाए कि ये प्रश्न युद्ध के पूर्व का वज़न पूछ रहा है या भाजपा सरकार द्वारा सिलेंडर में गैस घटाए जाने के बाद का?
जब सिलेंडर मिल जाएगा तो तोल के बता देंगे नहीं तो थाली की जगह इस बार सिलेंडर बजाएंगे. pic.twitter.com/b3fKUiZAm0
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Source: IOCL