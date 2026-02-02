'फर्जी प्रमाण पत्र से पाई थी नौकरी', ब्लैकमेलिंग से परेशान बिजली कर्मचारी ने खुद को मारी गोली

मुजफ्फरनगर में एक विद्युत कर्मचारी ने बिजली घर में ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले कर्मचारी ने अपना एक मौत का सुसाइड नोट भी लिखकर छोड़ा है, जिसमें उसने ये बात कबूल की है कि फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर उसने ये नौकरी हासिल की थी लेकिन इसकी जानकारी एक व्यक्ति को होने के बाद वह उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था. इसी वजह से कर्मचारी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली.



दरअसल, यह पूरा मामला तितावी थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव में स्थित बिजली घर का है, यहां पर शनिवार रात ड्यूटी के दौरान एक Tg2 कर्मचारी शुभम ने खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले कर्मचारी शुभम अपनी मौत का एक सुसाइड नोट भी लिख कर छोड़ा है. सुसाइड नोट में शुभम ने ये कबूल किया है कि उसने अनुसूचित जाति का अपना फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर 2019 में ये नौकरी हासिल की थी.

सुसाइड नोट में स्वीकार की फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी की बात

शुभम ने सुसाइड नोट में खुलासा किया है कि 31 जनवरी को मुख्य अभियंता वितरण मुजफ्फरनगर के कार्यालय को एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें बुढ़ाना निवासी गणपत ने मुझ पर आरोप लगाया था कि चमार जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर तुमने ये नौकरी हासिल की है जो की बिल्कुल सत्य है. मृतक कर्मचारियों ने सुसाइड नोट में बताया कि वह जाति से हिंदू नई है और उसने इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर लगाया था.

ब्लैकमेलिंग और शिकायत के डर से की आत्महत्या

कर्मचारी ने सुसाइड नोट में अपनी गलती मानते हुए माफी भी मांगी है, उसने कहा है कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है ना तो मैं उसे जानता हूं और ना ही मेरी उससे कोई दुश्मनी है लेकिन उसने मुझे ब्लैकमेल करते हुए मुझे पैसों की मांग की थी, जिसे मैंने मना कर दिया था. जिसके बाद इस व्यक्ति गणपत ने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर मेरी दोबारा शिकायत कर दी जिससे परेशान होकर मैं खुद आत्महत्या कर रहा हूं. शुभम ने ये भी लिखा है कि मेरी गलती की सजा मेरे परिवार को नहीं दी जाए.

लाश के पास तमंचा और कारतूस बरामद

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस लाश के पास से एक अवैध तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. सीओ फुगाना यतेंद्र नागर ने बताया कि पोस्टमार्टम के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे. उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.