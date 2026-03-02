उत्तर प्रदेश के अमेठी में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. के नेतृत्व में ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया है. डिजिटल मानचित्र और डायल 112 के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर जिले में 147 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पूर्व में आपराधिक वारदातें हुई हैं. इन सभी स्थानों पर अब चौबीसों घंटे पुलिस की निगरानी और नियमित जांच की व्यवस्था की गई है.

दस मानकों पर हुई हॉटस्पॉट की पहचान

थाना स्तर की टीमों ने विस्तृत समीक्षा कर दस प्रमुख मानकों के आधार पर इन हॉटस्पॉट को चिन्हित किया है. इनमें पूर्व आपराधिक घटनाओं का रिकॉर्ड, संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही, बाजार और बैंक-एटीएम परिसर, सुनसान मार्ग, सीमावर्ती संपर्क क्षेत्र, रात्रिकालीन गतिविधियां, CCTV कवरेज और खुफिया सूचनाएं शामिल हैं. चिन्हित स्थानों को चेकिंग प्वाइंट का स्वरूप दिया गया है जहां नियमित तलाशी, वाहन जांच और सत्यापन अभियान चलाया जाएगा.

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक विशेष निगरानी

प्रत्येक थाना क्षेत्र में तीन प्रमुख बिंदुओं पर रात्रि पिकेट तैनात रहेगी. रात 10 बजे से 2 बजे तक थाना प्रभारी खुद क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेंगे. इसके बाद सुबह 6 बजे तक क्षेत्राधिकारी और अन्य अधिकारी निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे. खुद CO और SO लगातार इन स्थानों का निरीक्षण करेंगे.

CCTV से लाइव फीड, जियो टैगिंग से मिलेगी रियल टाइम जानकारी

तकनीकी संसाधनों का उपयोग भी बढ़ाया गया है. चिन्हित गांवों और बाजारों में लगे CCTV कैमरे वाई-फाई नेटवर्क से जुड़े हैं जिससे गश्ती दल मोबाइल स्क्रीन पर सीधा प्रसारण देख सकेगा. जियो टैगिंग के माध्यम से संवेदनशील स्थल डिजिटल मानचित्र पर अंकित हैं जिससे सूचना मिलते ही निकटतम पुलिस दल कम समय में मौके पर पहुंच सकेगा. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ड्यूटी रोटेशन व्यवस्था लागू की गई है और किसी भी कर्मी की स्थायी तैनाती नहीं होगी.