हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी को इस मुद्दे पर मिला अखिलेश यादव का साथ, जमकर हुआ हंगामा

लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी को इस मुद्दे पर मिला अखिलेश यादव का साथ, जमकर हुआ हंगामा

लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने ऐसा विषय उठाया जिस पर सत्ता पक्ष के हंगामे और आपत्ति के बीच उन्हें सपा चीफ अखिलेश यादव का साथ मिला.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 02 Feb 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने डोकलाम का मुद्दा उठाया. इस मुद्दे पर जब सत्ता पक्ष ने हंगामा किया और आपत्ति जाहिर की तब उन्हें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का साथ मिला है. लोकसभा में राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब का जिक्र कर रहे थे, जो प्रकाशित नहीं हुई है.

रायबरेली सांसद राहुल ने जैसे ही डोकलाम के मुद्दे पर थलसेना के पूर्व अध्यक्ष नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र किया, उस पर सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया और आपत्ति दर्ज कराई गई. इन सबके बीच कन्नौज सांसद ने अखिलेश ने कहा कि चीन का मुद्दा संवेदनशील है. अखिलेश ने मांग की है कि राहुल गांधी को पूर्व थलसेनाध्यक्ष एमएम नरवेण का बयान पढ़ने दिया जाए.

क्या है पूरा मामला?

2 फरवरी, सोमवार को राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान डोकलाम और चीन का मुद्दा उठाया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई. जैसे ही राहुल गांधी ने डोकलाम का जिक्र शुरू किया, राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस विषय का उल्लेख नहीं था और ऐसे मुद्दे उठाना नियमों के अनुरूप नहीं है.

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि राहुल गांधी जिस पुस्तक का हवाला दे रहे हैं, क्या वह प्रकाशित हुई . सिंह ने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवाणे से जुड़ी जिस किताब का संदर्भ दिया जा रहा है, वह अब तक प्रकाशित नहीं हुई है. जिस पुस्तक का जिक्र किया जा रहा है, वह प्रकाशित है या नहीं. स्पीकर ने भी इस दौरान यह रूलिंग दी कि यह बयान नहीं पढ़ा जा सकता है. 

लोकसभा में बहस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जिस किताब का संदर्भ दिया जा रहा है, उसमें ऐसा क्या है जिसे छिपाया जा रहा है और सरकार रिपोर्ट से घबरा क्यों रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि चीनी सेना के टैंक भारतीय सीमा में आए थे. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वह मूल रूप से यह मुद्दा उठाने वाले नहीं थे, लेकिन एक युवा सदस्य द्वारा कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की समझ पर सवाल उठाए जाने के बाद उन्हें बोलना पड़ रहा है.

Published at : 02 Feb 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Lok Sabha Akhilesh Yadav Up News Rahul Gandhi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Elections 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ होंगे ये भी इलेक्शन! जानें- क्यों लग रहीं अटकलें?
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ होंगे ये भी इलेक्शन! जानें- क्यों लग रहीं अटकलें?
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
क्रिकेट
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Jaipur में Thar वाले के कहर का वीडियो देख रूह कांप जाएंगी । Breaking News
Bihar News : Katihar में एक के बाद एक कई कौवों की मौत से मचा हड़कंप... इलाके में Bird Flu की दस्तक
ICC T20 Worldcup : युद्ध के बाद अब क्रिकेट के मैदान से भागा पाकिस्तान ... आज ICC लेगा बड़ा फैसला
Jaipur में Thar वाले के कहर के डर से जान बचाकर भागे लोग । Breaking News
Union Budget 2026 Empowers Youth with Education and Career Pathways | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Elections 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ होंगे ये भी इलेक्शन! जानें- क्यों लग रहीं अटकलें?
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ होंगे ये भी इलेक्शन! जानें- क्यों लग रहीं अटकलें?
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
क्रिकेट
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
बॉलीवुड
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने दिखाई दरियादिली, किया ये वादा
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने किया ये वादा
ट्रेंडिंग
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
यूटिलिटी
महज 20000 रुपये से गांव में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, बंपर होगी कमाई
महज 20000 रुपये से गांव में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, बंपर होगी कमाई
जनरल नॉलेज
Budget 2026: बजट तो पेश हो गया अब आगे क्या, जानिए क्या होती है संसद की पूरी प्रक्रिया?
बजट तो पेश हो गया अब आगे क्या, जानिए क्या होती है संसद की पूरी प्रक्रिया?
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget