महोबा पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, चूड़ी के टुकड़ों ने आरोपियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMahoba News: पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, चूड़ी के टुकड़ों ने आरोपियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे

Mahoba News: पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, चूड़ी के टुकड़ों ने आरोपियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे

Mahoba News In Hindi: पुलिस ने महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है, पुलिस ने इस मामले में नौकरानी और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों ने तकिए मुंह दबाकर महिला की हत्या की थी.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 02 Mar 2026 10:38 AM (IST)
Preferred Sources

यूपी की महोबा पुलिस ने 25 फरवरी की रात हुई किरन पुरवार हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. घर में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि बरसों पुरानी नौकरानी ने अपने बेटे के साथ मिलकर की थी. महज एक टूटी हुई चूड़ी के टुकड़े ने कातिलों का राज खोल दिया. पुलिस ने आरोपी मां-बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार, महोबा के खोया मंडी इलाके में 25 फरवरी की रात हुई 65 वर्षीय किरन पुरवार की हत्या ने पूरे शहर को दहला दिया था. किराना व्यापारी संतोष पुरवार अपनी अपनी किरन के साथ अकेले रहते है. मृतका के पति संतोष पुरवार जब अपनी किराने की दुकान से लौटे, तो पत्नी का शव देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी. एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्विलांस, एसओजी और फोरेंसिक समेत चार टीमों का गठन किया था.

चूड़ी के टुकड़े से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने पूरी कहानी बदल दी. घटनास्थल पर पुलिस को कांच की चूड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा मिला था. जब घर में काम करने वाली नौकरानी आशा रैकवार की चूड़ियों से उसका मिलान किया गया, तो वह हूबहू मेल खा गया. यही वो मास्टर क्लू था जिसने पुलिस को कातिलों तक पहुंचाया. पुलिस ने मामले में आरोपी मां-बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. 

अपमान का बदला लेने के लिए की हत्या

सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मृतका किरन पुरवार पैरालिसिस (लकवा) की मरीज थीं और पूरी तरह अपनी नौकरानी आशा पर निर्भर थी. पूछताछ में खुलासा हुआ कि किरन अक्सर काम में लापरवाही पर आशा को टोकती थीं और कभी-कभी गाली-गलौज व भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करती थीं. इस अपमान से क्षुब्ध होकर आशा ने अपने 27 वर्षीय बेटे सोनू के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. 

तकिए से मुंह दबाकर की महिला की हत्या

सीओ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि 25 फरवरी की रात जब घर में कोई नहीं था, तब मां-बेटे ने तकिए से मुंह दबाकर किरन की बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को लूट का रूप देने के लिए उन्होंने मृतका के कानों के टॉप्स भी निकाल लिए थे. लेकिन कानून के हाथ से वो बच नहीं सके. फोरेंसिक साक्ष्यों और कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी मां-पुत्र को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. 

बहरहाल, इस सफल अनावरण ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी चतुराई दिखाए, एक छोटी सी चूक उसे अंजाम तक पहुंचा ही देती है.

और पढ़ें
Published at : 02 Mar 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Mahoba Police UP NEWS Mahoba News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, चूड़ी के टुकड़ों ने आरोपियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे
महोबा पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, चूड़ी के टुकड़ों ने आरोपियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में होली पर यात्रियों को UPSRTC का तोहफा, इस रूट पर बढ़ाए गए बसों के फेरे, पढ़ें पूरी डिटेल
UP में होली पर यात्रियों को UPSRTC का तोहफा, इस रूट पर बढ़ाए गए बसों के फेरे, पढ़ें पूरी डिटेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti Holi News: होली से पहले मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिठाई की दुकानों में की छापेमारी
बस्ती में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिठाई की दुकानों में की छापेमारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aligarh News: होली से पहले अलीगढ़ में बड़ा कदम, मस्जिद को त्रिपाल से ढका गया
होली से पहले अलीगढ़ में बड़ा कदम, मस्जिद को त्रिपाल से ढका गया
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Iran Israel War: खामेनेई की मौत से भड़का ईरान, सड़कों पर तांडव! | Khamenai Death | War News
महाविनाश की सबसे बड़ी 'सनसनी' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi CCS Meeting: ईरान-अमेरिका बरसा रहे एक-दूसरे पर बम, अलर्ट हुआ भारत, PM मोदी ने देर रात बुलाई मीटिंग, जानें क्या हुई बात
ईरान-अमेरिका बरसा रहे एक-दूसरे पर बम, अलर्ट हुआ भारत, PM मोदी ने देर रात बुलाई मीटिंग, जानें क्या हुई बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमले में अमेरिका-इजरायल ही नहीं बल्कि...', खामेनेई की मौत को लेकर किस पर भड़के AIMIM नेता?
'हमले में अमेरिका-इजरायल ही नहीं बल्कि...', खामेनेई की मौत को लेकर किस पर भड़के AIMIM नेता?
विश्व
Israel Attack on Iran: फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
स्पोर्ट्स
सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो शशि थरूर ने दे दिया बड़ा बयान, संजू सैमसन को लेकर पोस्ट वायरल
सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो शशि थरूर ने दे दिया बड़ा बयान, संजू सैमसन को लेकर पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
‘मैं सेफ हूं’, US-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट, बोलीं- ‘पैनिक न फैलाएं’
‘मैं सेफ हूं’, यूएस-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट
विश्व
US Israel Iran Strike: 'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया
'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया
बिजनेस
जिसका डर था वहीं हुआ... ग्लोबल मार्केट में 10 परसेंट बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, भारत पर क्या होगा असर?
जिसका डर था वहीं हुआ... ग्लोबल मार्केट में 10 परसेंट बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, भारत पर क्या होगा असर?
यूटिलिटी
कोर्ट जाने की नहीं होगी जरूरत, एक फोन कॉल पर मिलेगी कानूनी मदद, जानें तरीका
कोर्ट जाने की नहीं होगी जरूरत, एक फोन कॉल पर मिलेगी कानूनी मदद, जानें तरीका
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget