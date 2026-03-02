UP में होली पर यात्रियों को UPSRTC का तोहफा, इस रूट पर बढ़ाए गए बसों के फेरे, पढ़ें पूरी डिटेल

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी UPSRTC ने होली त्यौहार के मद्देनजर विशेष व्यवस्था लागू कर दी है. परिवहन निगम ने त्योहार के दौरान बढ़ने वाली मुसाफिरों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली रूट पर संचालित 55 बसों को आज से तीन-तीन फेरे करने के निर्देश जारी किए गए हैं.



इस संबंध में यूपीएसआरटीसी अधिकारियों ने बताया है कि होली पर्व पर लोग बड़ी संख्या में अपने घरों को लौटते हैं, जिससे बसों में अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त फेरे लगाने का निर्णय लिया गया है. इससे यात्रियों को राहत मिलेगी और समय से गंतव्य तक पहुंचना आसान होगा.

दिल्ली के साथ लोकल रूट पर भी बढ़ाए गए बसों के फेरे

UPSRTC अधिकारियों का साफ कहना है कि किसी भी रूट पर बसों की कमी नहीं रहने दी जाएगी. यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रमुख मार्गों पर भी अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी. इसके साथ ही बस स्टैंड पर भी विशेष प्रबंध किए गए हैं. वहीं कर्मचारियों की भी अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई हैं, जो चौबीस घंटे तैनात रहकर बसों की निगरानी और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करेंगे.

बस स्टैंड पर चौबीस निगम के अधिकारी व कर्मचारी रखेंगे नजर

होली के मद्देनजर चालकों और परिचालकों सहित अन्य कर्मचारियों की नौ मार्च तक छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं. बिना अनुमति कोई भी कर्मचारी अवकाश पर नहीं जा सकेगा. वरिष्ठ अधिकारी स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

एआरएम ने क्या कहा?

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) नरेश चंद्र गुप्ता के मुताबिक, "होली के त्योहार पर लोग अपने कार्य क्षेत्रों से अपने घरों को लौटते हैं, उनको बसों की उपलब्धता कराना निगम की जिम्मेदारी है. साथ ही सुगम यात्रा के लिए बसों की संख्या बढ़ाने के साथ ही रविवार से तीन-तीन फेरे करने शुरू कर दिए हैं. इसका मकसद त्योहार के मौके पर सभी यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और समयबद्ध यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.