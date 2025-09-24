हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर में पंचर की दुकान में निकला 20 फीट का अजगर, स्नेक कैचर पर भी किया हमला

मुजफ्फरनगर में पंचर की दुकान में निकला 20 फीट का अजगर, स्नेक कैचर पर भी किया हमला

Muzaffarnagar News: सथेड़ी गांव के मोनू की टायर पंचर दुकान में अचानक 20 फीट लंबा विशालकाय अजगर निकल आया. दुकानदार मोनू और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई.यह गैर-जहर वाला सांप है, लेकिन खतरा कम नहीं.

By : अभिषेक चौधरी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 24 Sep 2025 11:47 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांपों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा. अभी कुछ दिनों पहले जहरीले कोबरा से खेलने के चक्कर में एक युवक की मौत हो चुकी थी, वहीं अब रतनपुरी थाना क्षेत्र के सथेड़ी गांव में 20 फीट लंबे विशालकाय अजगर ने हड़कंप मचा दिया. टायर पंचर की दुकान में छिपे अजगर को पकड़ने की कोशिश में स्थानीय स्नेक कैचर प्रवीण पांचाल की जान पर बन गई.

ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए उन्हें बचाया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वन विभाग ने चेतावनी जारी की है कि सांपों को खुद न पकड़ें, बल्कि विशेषज्ञों को सूचना दें.

दुकान में अचानक निकला 20 फीट का अजगर

जानकारी के मुताबिक रविवार शाम 22 सितंबर को सथेड़ी गांव के मोनू की टायर पंचर दुकान में अचानक 20 फीट लंबा विशालकाय अजगर निकल आया. दुकानदार मोनू और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही गांव के ही सांप पकड़ने वाले प्रवीण पांचाल (उम्र 32 वर्ष) मौके पर पहुंचे. प्रवीण ने बहादुरी से अजगर को काबू में कर लिया और भीड़ को समझाने लगे कि यह गैर-जहर वाला सांप है, लेकिन खतरा कम नहीं.

अचानक अजगर ने अपनी मजबूत मसल पावर से प्रवीण के दाहिने हाथ को जकड़ लिया. प्रवीण का हाथ लाल हो गया और सूजने लगा. दर्द से कराहते प्रवीण को देखकर भीड़ में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने किसी तरह लाठियों और हाथों से अजगर की पकड़ ढीली की और प्रवीण को छुड़ाया. इसके बाद अजगर को सुरक्षित तरीके से पास की नहर में छोड़ दिया गया. प्रवीण को मामूली चोटें आईं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस पूरे घटनाक्रम को एक ग्रामीण ने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में प्रवीण अजगर को पकड़ते और फिर उसकी जकड़ में फंसते साफ दिखाई दे रहे हैं. ग्रामीणों की बहादुरी और प्रवीण की हिम्मत की तारीफ हो रही है, लेकिन कई लोग चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसी कोशिशें जानलेवा साबित हो सकती हैं.

वन विभाग की चेतावनी: खुद न पकड़ें सांप, तुरंत सूचना दें

मामले की जानकारी मिलने पर डीएफओ मुजफ्फरनगर राजीव कुमार ने ग्रामीणों से अपील की. उन्होंने कहा कि अगर किसी घर या सार्वजनिक स्थान पर सांप दिखाई देता है, तो आम नागरिक को उससे दूर रहना चाहिए और तुरंत वन विभाग को सूचना देनी चाहिए. हमारे पास चार रेंज हैं, और हर रेंज में दो-दो सेट उपकरण उपलब्ध हैं. सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंचती है और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करती है.

अजगर आमतौर पर जंगलों या नहर के किनारे बिलों में पाए जाते हैं. इनमें जहर नहीं होता, लेकिन ये मसल पावर से इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं. बच्चों और आम लोगों को इससे दूर रहना चाहिए. मेरी यही अपील है कि ऐसे किसी भी मामले में आम जनता खुद से कुछ न करे, बल्कि हमें तुरंत सूचना दें. हम तुरंत एक्शन में आते हैं.

और पढ़ें
Published at : 24 Sep 2025 11:44 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Python Snake Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल मलिक को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
नौकरी
BEL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget