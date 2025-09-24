मुजफ्फरनगर में पंचर की दुकान में निकला 20 फीट का अजगर, स्नेक कैचर पर भी किया हमला

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांपों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा. अभी कुछ दिनों पहले जहरीले कोबरा से खेलने के चक्कर में एक युवक की मौत हो चुकी थी, वहीं अब रतनपुरी थाना क्षेत्र के सथेड़ी गांव में 20 फीट लंबे विशालकाय अजगर ने हड़कंप मचा दिया. टायर पंचर की दुकान में छिपे अजगर को पकड़ने की कोशिश में स्थानीय स्नेक कैचर प्रवीण पांचाल की जान पर बन गई.

ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए उन्हें बचाया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वन विभाग ने चेतावनी जारी की है कि सांपों को खुद न पकड़ें, बल्कि विशेषज्ञों को सूचना दें.

दुकान में अचानक निकला 20 फीट का अजगर

जानकारी के मुताबिक रविवार शाम 22 सितंबर को सथेड़ी गांव के मोनू की टायर पंचर दुकान में अचानक 20 फीट लंबा विशालकाय अजगर निकल आया. दुकानदार मोनू और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही गांव के ही सांप पकड़ने वाले प्रवीण पांचाल (उम्र 32 वर्ष) मौके पर पहुंचे. प्रवीण ने बहादुरी से अजगर को काबू में कर लिया और भीड़ को समझाने लगे कि यह गैर-जहर वाला सांप है, लेकिन खतरा कम नहीं.

अचानक अजगर ने अपनी मजबूत मसल पावर से प्रवीण के दाहिने हाथ को जकड़ लिया. प्रवीण का हाथ लाल हो गया और सूजने लगा. दर्द से कराहते प्रवीण को देखकर भीड़ में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने किसी तरह लाठियों और हाथों से अजगर की पकड़ ढीली की और प्रवीण को छुड़ाया. इसके बाद अजगर को सुरक्षित तरीके से पास की नहर में छोड़ दिया गया. प्रवीण को मामूली चोटें आईं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस पूरे घटनाक्रम को एक ग्रामीण ने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में प्रवीण अजगर को पकड़ते और फिर उसकी जकड़ में फंसते साफ दिखाई दे रहे हैं. ग्रामीणों की बहादुरी और प्रवीण की हिम्मत की तारीफ हो रही है, लेकिन कई लोग चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसी कोशिशें जानलेवा साबित हो सकती हैं.

वन विभाग की चेतावनी: खुद न पकड़ें सांप, तुरंत सूचना दें

मामले की जानकारी मिलने पर डीएफओ मुजफ्फरनगर राजीव कुमार ने ग्रामीणों से अपील की. उन्होंने कहा कि अगर किसी घर या सार्वजनिक स्थान पर सांप दिखाई देता है, तो आम नागरिक को उससे दूर रहना चाहिए और तुरंत वन विभाग को सूचना देनी चाहिए. हमारे पास चार रेंज हैं, और हर रेंज में दो-दो सेट उपकरण उपलब्ध हैं. सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंचती है और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करती है.

अजगर आमतौर पर जंगलों या नहर के किनारे बिलों में पाए जाते हैं. इनमें जहर नहीं होता, लेकिन ये मसल पावर से इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं. बच्चों और आम लोगों को इससे दूर रहना चाहिए. मेरी यही अपील है कि ऐसे किसी भी मामले में आम जनता खुद से कुछ न करे, बल्कि हमें तुरंत सूचना दें. हम तुरंत एक्शन में आते हैं.