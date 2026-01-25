मसूरी में बाबा बुल्ले शाह की मजार पर तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव, पुलिस ने शुरू की जांच

पहाड़ों की रानी मसूरी में आपसी सौहार्द और भाईचारे को चोट पहुंचाने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है. मसूरी के बाबा वाला हिसार क्षेत्र में स्थित 100 साल से अधिक पुरानी बाबा बुल्ले शाह की मजार को अज्ञात लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया. शनिवार देर शाम मजार के साथ मौजूद दो अन्य मजारों को भी तोड़ दिया गया, जबकि दानपात्र को तोड़कर उसमें रखी नकदी निकाल ली गई. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है.

मजार से जुड़े लोगों के अनुसार यह स्थल लंबे समय से आस्था का केंद्र रहा है और यहां विभिन्न समुदायों के लोग श्रद्धा के साथ आते रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही बाबा बुल्ले शाह मजार समिति के सदस्य और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. मजार की हालत देखकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया. समिति के सदस्यों ने इसे सिर्फ तोड़फोड़ नहीं, बल्कि शहर की गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे पर सीधा हमला बताया है.

धार्मिक भावनाएं आहट करने की कोशिश

बाबा बुल्ले शाह मजार समिति का कहना है कि यह मजार स्कूल की भूमि पर आपसी सहमति से स्थापित थी और किसी भी तरह से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं थी. समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की नीयत से यह कृत्य किया गया है. उन्होंने दोषियों की जल्द पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

घटना को लेकर समिति के सदस्य इसरार अहमद, शाहिद मंजूर, दानिश खान, मुंतियाज राव और शिमून सलमानी ने गहरा रोष जताया. उनका कहना है कि मसूरी हमेशा से शांति और सौहार्द का प्रतीक रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज को बांटने का काम करती हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो समिति और अनुयायी आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही मसूरी पुलिस हरकत में आ गई. देर रात सीओ मसूरी मनोज असवाल ने मौके पर पहुंचकर मजार का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस का कहना है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

फिलहाल इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द दोषियों को गिरफ्तार कर मसूरी के सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा.