लखनऊ में ट्विशा शर्मा जैसा कांड! शादी के 6 महीने बाद विवाहिता की मौत, पिता बोले- न्याय चाहिए

भोपाल का ट्विशा शर्मा केस तो आपके जेहन में होगा ही कि किस तरह एक बेटी ने अपनी जान दे दी है. हालांकि, अभी इस केस में सुसाइड और मर्डर के बीच की गुत्थी सुलझी नहीं है कि इसी तरह का एक केस लखनऊ में भी आ गया है. यहां पर भी बेटी दहेज की बलि चढ़ी है और बिटिया की मौत से व्यथित पिता न्याय की गुहार लगा रहे हैं.

परिजनों की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतका श्वेता सिंह की शादी पिछले साल 22 नवम्बर 2025 को ठाकुर गंज के भूपेंद्र प्रताप सिंह से हुई थी. बताया गया कि शादी के दो महीने तक सबकुछ ठीक ठाक चला लेकिन आरोप है कि जनवरी से दहेज की डिमांड होने लगी. पिता उमेश सिंह मजबूर थे लिहाजा डिमांड पूरी नहीं कर सके और सोमवार को बेटी के सुसाइड करने की सूचना मिली.

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पिता उमेश सिंह बोले- 'न्याय चाहिए'

जिसकी बेटी एक दिन पहले मिलने आये सुबह एक बार फिर से फोन आये और बोले कि थोड़ी देर में आती हूं और उसकी मौत की खबर आये तो इसे क्या कहेंगे. लखनऊ की बेटी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है अस्पताल में भर्ती अपनी मां से मिलने आयी बेटी ने मां से कहा था कल 12 बजे तक आऊंगी सुबह फोन भी किया था लेकिन जब घड़ी की सुई ने 12 बजाया तो बेटी के मौत की खबर आई.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

वहीं, अपने कलेजे टुकड़े की मौत के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतका के पिता उमेश सिंह की आंखों में आंसू हैं और यह आंसू कह रहे हैं कि उनकी बेटी ने सुसाइड नही किया है, बल्कि उनकी बेटी की हत्या की गई है. फिलहाल, हत्या और आत्महत्या का मामला पुलिस की दहलीज तक पहुंच चुका है. मृतका के परिजनों की तरफ से पुलिस में तहरीर दी गई है. पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक बेटियां दहेज लोभियों बली चढ़ती रहेंगी?

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