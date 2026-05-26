Gorakhpur News: SSC GD Exam में छात्रों का हंगामा, 250 की क्षमता वाले सेंटर पर बुलाए गए 500 अभ्यर्थी
Gorakhpur News In Hindi: गोरखपुर में SSC GD Exam के दौरान अव्यवस्था पर सोमवार 25 मई को अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा. परीक्षा के रिशेड्यूलिंग की वजह से नाराज छात्रों ने सड़क जाम की.
गोरखपुर में SSC GD Exam के दौरान अव्यवस्था पर सोमवार 25 मई को अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट पड़ा. परीक्षा के रीशेड्यूलिंग की वजह से हुई अवस्था की वजह से अभ्यर्थियों ने नाराज होकर चक्का जाम कर दिए. बताया गया कि कॉलेज में ढाई सौ अभ्यर्थियों के परीक्षा देने की व्यवस्था थी, जबकि 500 अभ्यर्थियों को उसी केंद्र पर परीक्षा देने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया था. वहीं, इस मामले पर यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है.
जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में सोमवार 25 मई को आयोजित SSC GD Exam के दौरान भारी अव्यवस्था देखने को मिली. अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उनका परीक्षा केंद्र कॉलेज में बनाया गया था, लेकिन केंद्र पर पहुंचने के बाद स्कूल प्रशासन ने आधे अभ्यर्थियों (छात्र-छात्राओं) को यह कहकर वापस कर दिया कि केवल 250 अभ्यर्थियों की ही परीक्षा कराने की व्यवस्था की गई. जबकि कुल 500 अभ्यर्थियों का सेंटर यहां आवंटित था.
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परीक्षा से वंछित किए गए छात्रों का फूटा गुस्सा
बताया गया कि दोपहर 3 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन परीक्षा से वंचित किए गए अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा. छात्रों ने कॉलेज के बाहर सड़क जाम कर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. छात्रों का कहना था कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. कई अभ्यर्थी दूसरे जनपदों से परीक्षा देने पहुंचे थे, जिन्हें अचानक बाहर कर दिए जाने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
नोडल अधिकारी ने अगले दिन परीक्षा कराने का दिया आश्वासन
वहीं, हंगामे की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़े रहे. हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बीच परीक्षा के नोडल अधिकारी ने घोषणा की कि जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं हो सकी है, उनकी परीक्षा मंगलवार 26 मई को कराई जाएगी.
छात्रों ने की प्रशासन से रहने और खाने पीने की व्यवस्था की मांग
वहीं, बाहर से आए छात्रों ने प्रशासन से रहने और खाने-पीने की व्यवस्था की मांग भी की. इस पर स्कूल प्रशासन और जिला प्रशासन ने छात्रों को विद्यालय परिसर में ही रुकने की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया. हालांकि, देर शाम तक कई छात्र सड़क पर बैठे रहे, जिससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहा.
गोरखपुर के डीएम सिटी गजेंद्र कुमार ने बताया कि एसएससी द्वारा गोरखपुर जनपद के तीन केंद्रों पर परीक्षा कराई जा रही है. इसमें छात्रों की उपस्थिति को लेकर एसएससी द्वारा रीशेड्यूलिंग की गई है. इसमें कुछ तकनीकी त्रुटि आने के कारण कुछ अधिक विद्यार्थी आ गए थे. जब यह बात संज्ञान में आई तो उन्हें पुनः रिशेड्यूल करके उन्हें अलग तिथि बताई गई, जिससे वे आकर उसे तिथि पर परीक्षा दे सकें. छात्रों से अपील की गई है कीजिए जो डेट रीशेड्यूल की गई है, उस तिथि पर आकर वह अपनी परीक्षा दें.
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Source: IOCL