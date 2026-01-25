उत्तराखंड: पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी के आसार, 6 नेशनल हाईवे समेत 66 सड़कें बंद

उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिलहाल बिगड़ा रहने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. खासतौर पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं कई अहम सड़कें यातायात के लिए बंद पड़ी हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना जताई गई है. हालांकि मैदानी और अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. विभाग ने बताया कि 29 जनवरी तक प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है.

यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित

बर्फबारी और खराब मौसम के चलते प्रदेश में यातायात व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में छह राष्ट्रीय राजमार्गों समेत कुल 66 सड़कें बंद हैं. चमोली जिले में ऋषिकेश–बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हनुमान चट्टी से आगे बंद पड़ा है. इसके अलावा गोपेश्वर–मंडल–चोपता राष्ट्रीय राजमार्ग और जोशीमठ–मलारी–नीती राष्ट्रीय राजमार्ग भी भारी बर्फबारी के कारण यातायात के लिए अवरुद्ध हैं.

राष्ट्रीय राजमार्ग राड़ी टॉप से औरछाबैंड तक बंद

उत्तरकाशी जिले में ऋषिकेश–यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग राड़ी टॉप से औरछाबैंड तक बंद है, जबकि ऋषिकेश–गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग गंगनानी से आगे बर्फबारी की वजह से अवरुद्ध हो गया है. वहीं टिहरी जिले में चंबा–धनोल्टी–सुवाखोली राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद चल रहा है.

प्रशासन की ओर से बंद सड़कों को खोलने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं. संबंधित विभागों की टीमें मशीनों के साथ मौके पर तैनात हैं. हालांकि मौसम के लगातार खराब रहने से राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं. प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे मौसम की स्थिति को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें.