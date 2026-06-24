'FIR के बिना SIT बिना तीर की कमान है', राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर बोले अखिलेश यादव

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं. अखिलेश यादव ने अब एसआईटी जांच को लेकर सवाल उठाए हैं, अखिलेश यादव ने कहा है कि FIR के बिना SIT ‘बिना तीर की कमान’ है.

अखिलेश यादव ने कहा कि अब दान में दिये गये ‘कागभुसुंडि’ के गायब हो जाने की निंदनीय खबर आई है. जिस तरह हर दिन ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरी का नया भंडाफोड़ हो रहा है और सनातनी आस्थावानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर नेपाल और बाक़ी बार्डर बंद कर देने चाहिए, जिससे आरोपी फरार न हो सकें.

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एसआईटी जांच पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाए हैं. अखिलेश यादव ने कहा है कि जब अभी खुलासे हो ही रहे हैं तो SIT की जांच क्या हासिल कर लेगी और खासतौर से तब जब ये ‘जाँच’ से ज्यादा ‘ढाँक’ के लिए बनी है या फिर ‘बाँट’ के लिए.

SIT ने सौंपी जांच रिपोर्ट

उधर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने जांच के बाद प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी है, रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है. एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया है कि राम मंदिर में औसतन प्रति श्रद्धालु 15-18 रुपये चढ़ावा आता है. इस चढ़ावे में अनाज, तेल और घी के साथ सोने चांदी के आभूषण का चढ़ावा नहीं जोड़ा गया, क्योंकि इनके दान का कोई ठोस सबूत और साक्ष्य नहीं मिला.

हर महीने 25 लाख श्रद्धालु करते हैं रामलला के दर्शन

अयोध्या स्थिति राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, और यहां हर दिन बड़ी तदाद में श्रद्धालु प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. एसआईटी की जांच में सामने आया है कि औसतन हर महीने 25 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आते हैं. हालांकि, महाकुंभ के दौरान एक महीने में करीब एक करोड़ श्रद्धालु आए.

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