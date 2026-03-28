Moradabad News: बीच सड़क पर दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, 11 आरोपी गिरफ्तार

मुरादाबाद में मामूली कहासुनी ने उस वक्त हिंसक रूप ले लिया, जब दो पक्षों के बीच विवाद खुली सड़क पर मारपीट में बदल गया. बीच सड़क पर दोनों ओर से लाठी-डंडे चले, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों में दहशत फैल गई. घटना के दौरान कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है. वहीं, पुलिस ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए 14 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

झगड़े में बीच-बचाव करती दिखी महिलाएं

जानकारी के अनुसार, जनपद में बीच सड़क पर हुई मारपीट के दौरान कुछ महिलाएं भी बीच-बचाव करती दिखाई दीं. लेकिन दोनों पक्षों के लोग लगातार भिड़ते रहे. इस पूरी घटना का स्थानीय लोगों ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया.

ये भी पढ़िए- देहरादून, हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर की बदलेगी सूरत, ई-बस से रोपवे तक, बड़ा प्लान तैयार

पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से 11 आरोपियों को हिरासत में लिया है. पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मझोला थाना इलाके की रामतलेया चौकी क्षेत्र में एक ही समुदाय के दो पक्षों में बीच सड़क हुई. मारपीट से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने मौके से 11 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है. इस मामले में पुलिस ने अपनी ओर से मुकदमा दर्ज कराया है. आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है.

ये भी पढ़िए- 28 मार्च को कितने बजे होगा जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन? यहां जानें- सटीक समय और पूरा कार्यक्रम