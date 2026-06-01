मेरठ: प्रेमजाल में फंसी नाबालिग छात्रा ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार

मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र स्थित भागीरथी एन्क्लेव में एक नाबालिग दलित छात्रा द्वारा तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है. गंभीर रूप से घायल छात्रा को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसके दोनों पैरों और रीढ़ की हड्डी में कई जगह फ्रैक्चर होने की पुष्टि हुई है.

परिजनों का आरोप है कि करीब डेढ़ वर्ष पहले मवाना निवासी जुनैद ने उनकी बेटी को प्रेमजाल में फंसाया था. उस दौरान उसने छात्रा से शादी करने का वादा किया और दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही. परिवार का दावा है कि जब शादी की बात आगे बढ़ी तो आरोपी ने धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी. छात्रा और उसके परिजनों ने धर्मांतरण से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने शादी से पीछे हटते हुए संबंध खत्म कर लिए.

परिजनों के मुताबिक, आरोपी द्वारा रिश्ता तोड़ने और कथित तौर पर लगातार मानसिक दबाव बनाए जाने से छात्रा गहरे तनाव में आ गई थी. लोकलाज और बेटी की सुरक्षा को देखते हुए परिवार मवाना छोड़कर मेरठ में रहने लगा था, लेकिन आरोप है कि आरोपी यहां भी छात्रा के संपर्क में बना रहा.

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बताया गया है कि शनिवार को आरोपी जुनैद छात्रा के घर पहुंचा था, जहां परिजनों ने उसे पकड़ लिया. आरोपी पक्ष ने घर आकर इस मुद्दे पर बात करने की बात कही थी रविवार को आरोपी पक्ष ने आने से इनकार कर दिया. इसी दौरान फोन पर हुई बातचीत में आरोपी द्वारा संबंध खत्म करने की बात कहे जाने से छात्रा बेहद आहत हो गई और उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी.

घटना के बाद मौके पर पहुंची मेडिकल थाना पुलिस और क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन ने जांच शुरू कर दी. पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने देर रात आरोपी जुनैद को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. वहीं परिजन इसे लव जिहाद और धर्मांतरण के दबाव से जुड़ा मामला बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.