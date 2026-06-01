लखनऊ में 9 दिवसीय श्रीराम कथा का शुभारंभ, रामभद्राचार्य देंगे धर्म और संस्कृति का संदेश

लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित बृज की रसोई परिसर में 1 जून से 9 जून तक पद्म विभूषण जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की 9 दिवसीय श्रीराम कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा. इस धार्मिक आयोजन में देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. अपने ओजस्वी और प्रेरणादायी प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध जगद्गुरु रामभद्राचार्य भगवान श्रीराम के आदर्शों, भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों का संदेश देंगे.

योगी सरकार के कई मंत्री हो सकते हैं शामिल

आयोजन समिति के अनुसार, कथा के दौरान योगी सरकार के कई मंत्री विभिन्न तिथियों पर कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी कथा में पहुंचने की संभावना जताई गई है. इसे देखते हुए आयोजन स्थल पर विशेष व्यवस्थाएं और तैयारियां की जा रही हैं. उल्लेखनीय है कि बीते शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर की अनुकृति पर आधारित कथा मंच के पोस्टर का विमोचन कर आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी थीं.

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नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना का होगा प्रसार

आयोजकों का कहना है कि श्रीराम कथा केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों, पारिवारिक संस्कारों, सामाजिक समरसता और राष्ट्र चेतना को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम भी है. भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेकर सेवा, सदाचार, कर्तव्यनिष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा मिलता है.

दृष्टिबाधित होने के बावजूद 250 से अधिक ग्रंथों की रचना करने वाले जगद्गुरु रामभद्राचार्य शिक्षा, साहित्य और अध्यात्म के क्षेत्र में अपने अद्वितीय योगदान के लिए देश और दुनिया में सम्मानित हैं. आयोजकों को विश्वास है कि यह कथा समाज में सांस्कृतिक जागरूकता और आध्यात्मिक चेतना को नई दिशा देगी.

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