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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेवरिया में आंबेडकर प्रतिमा विवाद में 3 पुलिसकर्मी निलंबित, मौके पर 10 थानों की फोर्स तैनात

देवरिया में आंबेडकर प्रतिमा विवाद में 3 पुलिसकर्मी निलंबित, मौके पर 10 थानों की फोर्स तैनात

देवरिया पुलिस के अनुसार कुछ लोग उग्र हो गए और गांव में तैनात पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हुई.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 31 Jul 2026 03:23 PM (IST)
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देवरिया जिले में खलिहान की भूमि पर बिना प्रशासनिक अनुमति के डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर हुए विवाद और पुलिस पर पथराव की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने एक उपनिरीक्षक और दो आरक्षियों को निलंबित कर दिया है.

पुलिस के अनुसार, गौरी बाजार थाना क्षेत्र के पोखारभिंडा गांव में कुछ लोग बिना प्रशासन की अनुमति के खलिहान की भूमि पर चबूतरा बनाकर डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर रहे थे. इसकी सूचना मिलने पर प्रशासन सक्रिय हुआ.

रुद्रपुर के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और क्षेत्राधिकारी (सीओ) मंगलवार को मौके पर पहुंचे तथा लोगों को समझाकर प्रतिमा स्थापित करने से रोक दिया. इसके बाद गांव में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार को दिन में अचानक कुछ लोग उग्र हो गए और गांव में तैनात पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई. इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए.

मामले की समीक्षा के बाद पुलिस अधीक्षक ने प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए उपनिरीक्षक अरविंद यादव, मुख्य आरक्षी रमेश यादव तथा स्थानीय आसूचना इकाई (एलआईयू) के आरक्षी नागेश्वर सिंह को निलंबित कर दिया.

उन्होंने बताया कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 10 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है.

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और गांव में शांति व्यवस्था कायम है.

Published at : 31 Jul 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
Deoria Police UP NEWS UP Police Deoria News CRIME NEWS
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