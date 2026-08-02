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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद पुलिस ने तैयार की कांवड़ मोबाइल वैन, 24 घंटे करेगी गश्त

मुरादाबाद पुलिस ने तैयार की कांवड़ मोबाइल वैन, 24 घंटे करेगी गश्त

Moradabad News In Hindi: मुरादाबाद पुलिस की ओर से कांवड़ियों के लिए विशेष 'कांवड़ मोबाइल वैन' तैयार की गई है, जो कांवड़ियों की सहायता के लिए चौबीसों घंटे तत्पर रहेगी.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 02 Aug 2026 06:52 AM (IST)
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श्रावण मास में शुरू होने वाली पवित्र कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मुरादाबाद पुलिस की तरफ से बड़ी पहल की गई है, पुलिस की ओर से कांवड़ियों के लिए विशेष 'कांवड़ मोबाइल वैन' (Kanwar Mobile Van) तैयार की गई है. इस विशेष 'कांवड़ मोबाइल वैन' पर भगवान भोलेनाथ के चित्र एंव त्रिशूल के निशान बनाये गए हैं.

एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के निर्देशन में जिले में विशेष "कांवड़ मोबाइल वैन" सेवा की शुरुआत की गई है. धार्मिक स्वरूप में सजी यह वैन सावन के पूरे महीने कांवड़ मार्ग पर चौबीसों घंटे (24x7) गश्त करेगी और शिवभक्तों की सहायता के लिए तत्पर रहेगी. इस वैन को कांवड़ियों की सुरक्षा की दृष्टि से विशेष रूप से डिजाइन किया गया है.

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शिवभक्तों की सहायता के लिए रहेगी तत्पर

उन्होंने बताया कि कांवड़ियों की सुविधा के लिए इस विशेष पुलिस वैन को भगवान भोलेनाथ के सुंदर चित्रों और पवित्र त्रिशूल से सजाया गया है. इसका उद्देश्य यह है कि अत्यधिक भीड़ या रात के समय भी श्रद्धालु इस पुलिस सहायता वाहन को दूर से ही आसानी से पहचान सकें और बिना किसी झिझक के मदद के लिए संपर्क कर सकें. 

8-8 घंटे की तीन शिफ्टों में लगाई गई ड्यूटी

एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र ने बताया कि कांठ रोड पर पैदल चलने वाले कांवड़ियों की भारी संख्या को देखते हुए इस वैन को विशेष रूप से इसी मार्ग के लिए तैयार किया गया है. वैन में तैनात पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी सुनिश्चित करने के लिए 8-8 घंटे की तीन शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है. इसके माध्यम से किसी भी आपात स्थिति में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर मदद उपलब्ध करा सकेगी. कांवड़ रूट पर यह वैन पूरे श्रावण मास में लगातार गश्त पर रहेगी.

दुर्घटना या जाम से निपटने में मदद

उन्होने बताया कि यह वैन केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में काम करेगी. वैन में तैनात पुलिसकर्मी किसी भी दुर्घटना या जाम की स्थिति से तुरंत निपटने के लिए मदद करेंगे और पैदल चलने के कारण पैरों में छाले या मामूली चोट लगने पर तत्काल फर्स्ट एड किट की सुविधा से मदद करेंगे और अनजान रास्तों पर भटकने पर श्रद्धालुओं को सही मार्ग और गंतव्य की जानकारी देगे. वैन में श्रद्धालुओं के लिए हल्का-फुल्का खानपान और पीने के पानी की भी व्यवस्था रहेगी.

श्रद्धालुओं से प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन करने की अपील

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस पहल से श्रद्धालुओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा. इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने सभी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. निर्धारित और सुरक्षित मार्गों पर ही यात्रा करें. किसी भी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या आपात स्थिति की सूचना तुरंत नजदीकी कांवड़ वैन, पुलिस चौकी या हेल्पलाइन नंबर पर दें.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 02 Aug 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS Kanwar Yatra 2026
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