मुरादाबाद में अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन कांग्रेस का प्रदर्शन, PM मोदी के नाम सौंपा ज्ञापन

Moradabad News: अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन कांग्रेस का प्रदर्शन, PM मोदी के नाम सौंपा ज्ञापन

Shankaracharya Controversy: कांग्रेस ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है. साथ ही पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 25 Feb 2026 10:49 PM (IST)
यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला प्रशासन के जरिए ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की.

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ गलत व्यवहार किया गया. आरोप है कि उन्हें पवित्र स्नान से रोका गया और बाद में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए गए. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह धार्मिक आस्था और सम्मान से जुड़ा मामला है. अगर किसी अधिकारी ने गलत तरीके से कार्रवाई की है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शंख बजाकर दर्ज कराया विरोध

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और शंख बजाकर अपना विरोध जताया. नेताओं ने कहा कि शंकराचार्य और उनके शिष्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय एजेंसी से जांच कराई जाए. साथ ही पूरे प्रकरण के पीछे क्या वजह रही, इसकी भी बारीकी से जांच हो. कांग्रेस नेता विनोद गुम्बर ने साफ कहा है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वह लोकतांत्रिक तरीके से आगे आंदोलन करेगी.

समाजवादी पार्टी विधायक ने खड़े किए सवाल

उधर, समाजवादी पार्टी के गाजीपुर सदर से विधायक जय किशन साहू ने भी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले में प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जिसको आम जनमानस ने भगवान की उपाधि दिया है और उसके ऊपर ऐसा मुकदमा करना और वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो खुद हिस्ट्रीशीटर है. उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों पर आश्चार्य जताया है. साथ ही आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

फिलहाल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इस मामले को लेकर इन दिनों धार्मिक और राजनीतिक गलियारों संग्राम छिड़ा हुआ है.

Published at : 25 Feb 2026 10:49 PM (IST)
Moradabad News Avimukteshwaranand UP News CONGRESS
