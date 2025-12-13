मुरादाबाद में नवविवाहिता की रहस्यमयी मौत, पंखे से लटका मिला शव, दहेज हत्या का आरोप

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में कटघर थाना क्षेत्र के कबीर नगर इलाके में शुक्रवार (12 दिसंबर) को उस समय सनसनी फ़ैल गयी, जब यहां एक नवविवाहिता शबीना की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गयी. शबीना का शव पंखे के सहारे लटक रहा था. मायके पक्ष ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है. मृतका की शादी छह महीने पहले ही हुई थी. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू कर दी है.

मायके पक्ष का आरोप है है कि उनकी बेटी को दहेज़ के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. जिसमें ससुर और नंदोई पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मृतका का पति आसिफ सऊदी अरब में नौकरी करता है. फ़िलहाल अभी इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद ही बयान देने की बात कही है.

छह महीने पहले हुई थी शादी

जानकारी के मुताबिक शबीना की शादी छह महीने पहले 18 जून 2025 को मुरादाबाद निवासी आसिफ के साथ हुई थी. शादी के बाद ही वह ससुराल बारबाला में रह रही थी. जबकि पति आसिफ सऊदी अरब में काम करता है. शुक्रवार को घर में उस समय चीखपुकार मच गयी जब शबीना का शव पंखे से लटका मिला. फौरन ही पुलिस को सूचना दी गयी.

दहेज़ हत्या का आरोप

मायके पक्ष का रोप है कि शबीना को दहेज़ के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. पहले भी हत्या की धमकी दे चुके थे. कई तरह से उस पर दबाब डाला गया था. ससुर और नंदोई को नामजद किया गया है. जबकि ससुराल पक्ष ने हत्या के आरोप से इनकार किया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना अपर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया है. थाना पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच का इन्तजार किया जा रहा है. उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

उधर इस घटना अको लेकर इलाके में कई तरह की चर्चाएं हैं. हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी इस मौत का जिम्मेदार कौन है ? इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.