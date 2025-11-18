मुरादाबाद: घर में घुसकर युवती को अगवा कर दरिंदगी, तमंचा दिखाकर बेल्ट से पीटा, सुनसान जगह फेंका

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां कुछ नकाबपोश आरोपियों ने घर में घुसकर लड़की का अपहरण कर लिया और उसे जबरन कपड़े से बांधकर साथ ले गए, जिसके बाद सुनसान रास्ते पर उससे दरिंदगी की. आरोपियों ने लड़की को नशीला पदार्थ पिलाकर हैवानियत की.

इस घटना के पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो रहा था, तभी कुछ नकाबपोश युवक घर के भीतर घुस आए उनकी सोती हुई लड़की का मुंह दबोचकर कपड़े से बांधकर ले गए. आरोपी उसे सुनसान रास्ते पर ले गए जहां उसके साथ हैवानियत भरा सलूक किया गया और बेल्ट से मारपीट की गई.

रात में लड़की को घर से उठाकर दरिंदगी

मां ने कहा कि आरोपियों ने उसे जबरन नशीला पदार्थ पिलाया, जिससे वो बेहोशी की हालत में चली गई और उसे ये तक नहीं पता चला कि वो कौन सी जगह है. बहन की तलाश में निकले उसके भाई को भी आरोपियों ने नहीं छोड़ा जब उसने उनका पीछा किया तो उसकी बाइक पर ज़ोरदार लात मारी और गोली मारने की धमकी दी.

देर रात तीन बजे लड़की किसी तरह घर लौटी तो उसकी हालत देश परिजनों की रूह काँप गई. पीड़िता ने एक आरोपी नाम रवि बताया है, दूसरे आरोपियों ने मुँह पर नकाब पहना था और एक के पास तमंचा व दूसरे के हाथ में चाकू था. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है.

पीड़िता की मां ने थाने में दी तहरीर

पीड़िता की मां ने इस संबंध में ताने में तहरीर दर्ज कराई है. मां ने कहा कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और हम डर के साए में जी रहे हैं. मुझे इंसाफ चाहिए, हमारा पूरा परिवार दहशत में जी रहा है. परिजनों ने कहा कि पूरी घटना सोची समझी साजिश लगती है.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. परिजनों ने कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, तब तक वो शांत नहीं बैठने वाले हैं. यह मामला अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. स्थानीय लोगों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने कहा कि दो नामजद युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

