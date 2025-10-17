हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद में गौवंशीय मीट ले जाते दो युवकों को रंगे हाथ पकड़ा, एक गिरफ्तार तो 1 फरार

मुरादाबाद में गौवंशीय मीट ले जाते दो युवकों को रंगे हाथ पकड़ा, एक गिरफ्तार तो 1 फरार

Moradabad News: बीजना गांव में कुछ लोगों ने रात में बाइक से मीट की तस्करी कर रहे दो युवकों को पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान दोनों बाइक और कट्टे गिराकर भागने लगे. लोगों ने दोनों को पकड़ कर जमकर पिटाई की.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 17 Oct 2025 11:02 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में गुरूवार रात भोजपुर थाना क्षेत्र के बीजना गांव में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंशीय मीट ले जाते सचिन और विक्की नाम के दो युवकों को रंगे हाथ पकड़ा और पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुला लिया. वायरल वीडियो में आरोपी युवक हाथ जोड़ कर पैर पकड़ माफ़ी मांगते नज़र आये. अंधेरे का फायदा उठा कर एक आरोपी भाग गया जबकि एक को पुलिस ने जेल भेज दिया.

इस घटना को लेकर हिन्दू संगठनों में आक्रोश भर गया है. उन्होंने स्थानीय पुलिस पर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक भोजपुर थाना इलाके के बीजना गांव में कुछ लोगों ने रात में बाइक से मीट की तस्करी कर रहे दो युवकों को पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान दोनों बाइक और कट्टे गिराकर भागने लगे. इसके बाद लोगों ने दोनों को पकड़ कर जमकर पिटाई की. पूछताछ में दोनों की पहचान बीजना गांव निवासी सचिन और विक्की के रूप में हुई. इस दौरान विक्की मौके से भाग गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने सचिन को हिरासत में ले लिया. दोनों के खिलाफ गोकशी और मीट की तस्करी करने के आरोप में केस दर्ज किया है. पुलिस विक्की और उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है.

प्लास्टिक कट्टों में था कथित गौवंश अवशेष

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह के मुताबिक करणी सेना से जुड़े भोजपुर के बीजना गांव निवासी किसान अंकित शर्मा रात में करीब साढ़े आठ बजे अपने साथी अनुज ठाकुर व अन्य युवकों के साथ बीजना व खानपुर जाने वाले रास्ते पर टहल रहे थे. इसी दौरान बीजना से खानपुर की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से गुजर रही बाइक को उन्होंने रुकवा लिया. बाइक को बीजना गांव निवासी विक्की चला रहा था जबकि उसके पीछे सचिन दो बड़े-बड़े कट्टे लेकर बैठा हुआ था. उन्होंने कट्टे चेक कराने को कहा तो दोनों घबरा गए. उन्होंने बाइक और कट्टे वहीं गिरा दिए. इसके बाद वह कहने लगे कि

उनसे गलती हो गई. उन्होंने कट्टे चेक किए तो एक कट्टे में मीट तो दूसरे में पशु के अवशेष थे. इसके बाद दोनों आरोपी मौके से भागने लगे. अंकित और उनके साथियों ने दोनों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई की. इसके अलावा पुलिस को भी सूचना दी. इसी दौराने विक्की मौके से भाग गया. पुलिस ने सचिन को हिरासत में ले लिया.

सैंपल जांच के लिए भेजे

पशु चिकित्सकों की टीम भी मौके पर बुला ली गई. टीम ने जांच के लिए सैंपल सुरक्षित किए. इसके बाद मीट और अवशेष को गड्ढे दबवा दिए गए. रात में मीट लेकर जाते पकड़े गए आरोपियों सचिन और विक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें दोनों आरोपी माफी मांगते नजर आ रहे हैं.

Published at : 17 Oct 2025 11:02 AM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS Cattle Meat
