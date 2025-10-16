हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह

बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह

BSP Meeting: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा की बैठक काफी अहम मानी जा रही है. जिसमें मायावती पार्टी नेताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिशा-निर्देश देंगी.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Updated at : 16 Oct 2025 01:07 PM (IST)
बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती आज लखनऊ में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही हैं. ये बैठक लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित बसपा के केंद्रीय कार्यालय में बुलाई गई हैं. इस बैठक में यूपी के सभी जिलों से आए पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं लेकिन बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं. 

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है. जिसमें मायावती पार्टी नेताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिशा-निर्देश देंगी. इस बैठक में प्रदेश भर से वरिष्ठ बसपा नेता, जिला अध्यक्ष, समन्वयक और अन्य प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए हैं.

आकाश आनंद बैठक में नहीं हुए शामिल

बसपा की बैठक में आकाश आनंद के शामिल नहीं हुए हैं जिसे लेकर कई तरह से क़यास लगने शुरू हो गए हैं. बताया जा रहा है कि आकाश आनंद इन दिनों बिहार के दौरे पर है, जहां वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाने में जुटे हैं.  

बता दें कि 9 अक्टूबर को कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर आयोजित 'महासंकल्प रैली' की सफलता के बाद पार्टी की आगामी रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी. पार्टी के संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक सक्रिय करने पर जोर दिया जाएगा. 

2027 के चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन

मुस्लिम, अति पिछड़े, दलित और ब्राह्मण चेहरों को साधने के लिए भाईचारा कमेटियों के माध्यम से प्रयास किए जाएंगे. मायावती के भतीजे आकाश आनंद पूरे प्रदेश में जनसभाएं करेंगे और पार्टी की गतिविधियों को बढ़ावा देंगे. इस बैठक में लिए गए निर्णयों से बसपा के पुनरुत्थान और 2027 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की संभावनाओं को मजबूती मिल सकती है.

पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में जो रैली हुई वो आयोजन काफी सफल रहा था. पार्टी की ओर से इसके लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहा गया है. बसपा का मानना है कि अब भी लोग पार्टी के साथ खड़े हैं. ऐसे में अब आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी को अभी से तैयारियां करनी होगी. 

Published at : 16 Oct 2025 01:07 PM (IST)
